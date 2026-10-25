Dnevni horoskop za 25. oktobar: Ribe i Škorpije posebno će razmišljati o ljubavi, a vi?

Nekim znakovima ljubav će biti u prvom planu, dok će drugi razmišljati o novcu, obavezama i planovima za narednu sedmicu.

Ovan

Ljubav: Bićete direktni i nestrpljivi, ali partner možda neće odmah razumjeti šta želite da kažete. Umjesto rasprave, izaberite iskren razgovor. Slobodni Ovnovi mogli bi privući pažnju osobe koja im se do sada činila nedostižnom.

Posao i novac: Iako je nedjelja, razmišljaćete o obavezama koje vas čekaju. Nemojte donositi finansijske odluke na brzinu.

Zdravlje: Višak energije usmjerite na šetnju ili fizičku aktivnost.

Bik

Ljubav: Potrebni su vam sigurnost i pažnja. Ako ste u vezi, mali znak ljubavi može popraviti raspoloženje i otkloniti nesporazum. Slobodni Bikovi mogli bi se prisjetiti nekoga iz prošlosti.

Posao i novac: Dobar je trenutak da razmislite o budžetu i planovima za narednu sedmicu. Izbjegavajte nepotrebne troškove.

Zdravlje: Prijaće vam mir, kvalitetan obrok i odmor bez žurbe.

Blizanci

Ljubav: Riječi bi danas mogle imati veću težinu nego što očekujete. Ne izvlačite zaključke na osnovu jedne poruke ili nečijeg ćutanja. Slobodnim Blizancima moguć je zanimljiv razgovor koji će probuditi radoznalost.

Posao i novac: Ideja koju ste ranije odbacili mogla bi ponovo postati aktuelna. Zapišite je, ali konačnu odluku ostavite za kasnije.

Zdravlje: Smanjite vrijeme pred ekranima i napravite pauzu od svakodnevne buke.

Rak

Ljubav: Emocije će biti naglašene, pa biste mogli poželjeti više bliskosti i razumijevanja. Recite partneru šta vam nedostaje umjesto da očekujete da sam pogodi. Slobodni Rakovi trebalo bi da daju priliku novim poznanstvima.

Posao i novac: Ne dozvolite da tuđe brige postanu vaša odgovornost. Nedjelju iskoristite za planiranje i odmor.

Zdravlje: Prijaće vam vrijeme provedeno s porodicom i ljudima uz koje se osjećate sigurno.

Lav

Ljubav: Privlačnost i samopouzdanje biće izraženi, ali pazite da želja za pažnjom ne preraste u raspravu. Partneru će značiti da ga saslušate. Slobodni Lavovi mogli bi dobiti kompliment koji će im uljepšati dan.

Posao i novac: Razmišljate o novim ciljevima, ali nemojte trošiti novac da biste impresionirali druge. Najbolji planovi su oni koji imaju realne temelje.

Zdravlje: Pronađite mjeru između aktivnosti i odmora.

Djevica

Ljubav: Ne analizirajte svaku riječ i svaki gest. Ponekad je jednostavan razgovor bolji od dugog razmišljanja o tome šta je neko želio da kaže. Slobodne Djevice mogle bi upoznati osobu preko prijatelja ili kroz svakodnevne aktivnosti.

Posao i novac: Dan je pogodan za organizaciju obaveza i sređivanje planova. Ne morate sve završiti odmah.

Zdravlje: Obratite pažnju na odmor i pokušajte da se oslobodite potrebe da sve držite pod kontrolom.

Vaga

Ljubav: Ljubav, odnosi i lične vrijednosti mogli bi biti u prvom planu. Moguće je preispitivanje stare veze ili razgovor koji će razjasniti osjećanja. Slobodne Vage neka ne idealizuju osobu koju još ne poznaju dovoljno.

Posao i novac: Razmislite o tome da li su vaš trud i vrijeme pravilno vrednovani. Veće kupovine ostavite za trenutak kada budete sigurniji u odluku.

Zdravlje: Pronađite vrijeme za sebe i aktivnosti koje vam vraćaju unutrašnji mir.

Škorpija

Ljubav: Intuicija bi mogla biti naglašena, ali nemojte svaku sumnju shvatati kao potvrdu da nešto nije u redu. Ako ste u vezi, otvoren razgovor može pomoći da otklonite nedoumice. Slobodne Škorpije mogle bi osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koja ne otkriva sve o sebi.

Posao i novac: Dobar je trenutak da razmislite o planovima koje još niste spremni da podijelite s drugima. Ne otkrivajte sve karte prije nego što budete sigurni u svoj sljedeći korak.

Zdravlje: Potrebni su vam mir i predah od intenzivnih emocija.

Strijelac

Ljubav: Nedjelja donosi želju za druženjem i promjenom rutine. Partner bi mogao poželjeti više zajedničkog vremena, pa pronađite aktivnost koja će prijati oboma. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati nekoga u neformalnom okruženju.

Posao i novac: Nove ideje djeluju primamljivo, ali nemojte obećavati više nego što možete ispuniti. Planirajte narednu sedmicu bez pretjeranih očekivanja.

Zdravlje: Boravak na otvorenom pomoći će vam da se oslobodite napetosti.

Jarac

Ljubav: Ozbiljne teme mogle bi doći na dnevni red, ali nema potrebe da svaki razgovor pretvorite u raspravu o budućnosti. Pokažite osjećanja i djelima, a ne samo ispunjavanjem obaveza. Slobodni Jarčevi trebalo bi da budu otvoreniji prema novim poznanstvima.

Posao i novac: Razmišljate unaprijed i želite sigurnost. Dan je dobar za postavljanje prioriteta, ali ne i za preuzimanje dodatnih obaveza iz osjećaja dužnosti.

Zdravlje: Odvojite vrijeme za opuštanje i nemojte zanemarivati umor.

Vodolija

Ljubav: Mogli biste poželjeti više slobode, ali partneru je možda potrebna dodatna pažnja. Pronađite ravnotežu između ličnog prostora i zajedništva. Slobodne Vodolije mogle bi privući osobu s kojom mogu razgovarati o neobičnim idejama.

Posao i novac: Kreativnost je vaša prednost, ali provjerite detalje prije nego što se obavežete na nešto novo. Ne oslanjajte se samo na prvi utisak.

Zdravlje: Promjena okruženja i kraći odmor mogli bi vam popraviti raspoloženje.

Ribe

Ljubav: Osjećanja bi mogla biti snažnija nego inače, a prošlost bi se mogla vratiti kroz uspomenu ili poruku. Prije nego što nekome pružite novu priliku, dobro razmislite o tome šta se zaista promijenilo. Ribe koje su u vezi trebalo bi da izbjegavaju ćutanje kao odgovor na nesporazum i da partneru jasno kažu šta ih muči.

Posao i novac: Nejasni dogovori mogli bi vas zbuniti, zato pitajte sve što vam nije dovoljno precizno. Ne donosite odluke pod pritiskom.

Zdravlje: Mir, muzika i dovoljno sna pomoći će vam da povratite ravnotežu.