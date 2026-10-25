Neredi na protestima u Španiji: Uhapšeno više od 100 osoba

Autor:ATV redakcija
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U Barseloni su održani nasilni protesti, a učesnici su lomili izloge i klupe na ulicama, saopštila je katalonska policija i dodala da je uhapšeno više od 100 osoba.
Protesti protiv vlasti su organizovani preko društvenih mreža, a demonstranti, njih oko 500 okupilo se na Trgu Katalunja, a nosili su tamnu odeću i kapuljače, prenosi španski portal ARA.
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Ministar unutrašnjih poslova Katalonije Nurija Parlon izjavila je da protesti nisu dugo trajali, da su završeni sinoć oko 23.00 časa i da je uhapšeno više od 100 osoba od kojih su najmanje 30 maloljetnici.
Prema njenim riječima incidente su izazvale neorganizovane grupe koje nisu branile nikakvo pravo, kao i da su mladići opljačkali 14 prodavnica u centru grada.
Agencija Rojters navodi da je tokom protesta "Protiv sistema" podmetnuto i oko 30 požara, kao i da je u objavama na društvenim mrežama, u kojima se pozivalo na protest, korišćen slogan "Institut Indignats", što je prevod pokreta "Ogorčeni srednjoškolac", koji je korišćen za okupljanje studenata u Francuskoj posljednjih dana.
Video snimci na društvenim mrežama prikazuju ljude zarobljene u prodavnicama, uključujući robnu kuću "El korte inglez", nakon što su spuštene roletne kako bi se spriječila pljačka.
Druge objave prikazuju demonstrante s kapuljačama, obučene u crno, kako udaraju izloge i bježe s robom, u nekim slučajevima ohrabreni gledaocima na internetu.
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Gradonačelnik Barselone Haume Kolboni rekao je da vandalizam u gradu neće proći nekažnjeno, uključujući pravne posljedice za staratelje svih maloljetnika koji su u to uključeni.
(Srna)
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