Poljak uhapšen na graničnom prelazu: Pronađeni revolver i municija

Autor:ATV redakcija
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Poljski državljanin uhapšen je na graničnom prelazu Preševo, nakon što je policija u njegovom kamper vozilu pronašla revolver sa pripadajućom municijom - 38 komada barutnih kapisla i 58 gumeno-metalnih kuglica.
Poljak je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, saopšteno je iz MUP-a Srbije.
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Policija ga je uhapsila na izlazu iz Srbije, u saradnji sa službenicima Uprave carina, prilikom pregleda kamper vozila, kojim je upravljao osumnjičeni.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Vranju.
(Srna)
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