Kafa povezana sa 51 odsto manjim rizikom od ponovne tromboze: Koliko šoljica dnevno?

Konzumiranje jedne do dvije šoljice kafe dnevno povezano je sa manjim rizikom od ponovne tromboze kod ljudi koji su već imali krvni ugrušak, pokazala je studija sprovedena u Norveškoj.

Istraživači su utvrdili da je kod osoba koje su pile ovu količinu kafe procijenjeni rizik od ponovnog događaja bio 51 odsto manji nego kod onih koji nisu pili kafu.

Istraživanje je obuhvatilo 2.071 osobu koja je ranije imala vensku tromboemboliju, stanje koje uključuje duboku vensku trombozu i plućnu emboliju. Rezultati su objavljeni u naučnom časopisu Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis.

Autori, međutim, naglašavaju da je riječ o uočenoj povezanosti, a ne o dokazu da kafa direktno sprečava nastanak novih krvnih ugrušaka.

Rizik nije bio isti kod svih pacijenata

Tokom prosječnog perioda praćenja od 2,8 godina zabilježeno je 310 ponovljenih tromboembolijskih događaja.

Učesnici koji su pili jednu do dvije šoljice kafe dnevno imali su 51 odsto manji procijenjeni rizik od ponovne tromboze u poređenju sa onima koji nisu pili kafu. Rezultati su prilagođeni uzrastu i polu učesnika.

Povezanost je ostala slična i nakon što su uzeti u obzir i drugi faktori, uključujući indeks tjelesne mase, pušenje i ranije kardiovaskularne bolesti.

Najizraženija povezanost uočena je kod osoba čiji je prvi krvni ugrušak bio povezan sa određenim okidačem, kao što su operacija, povreda, akutna bolest ili dugotrajna nepokretnost. U ovoj grupi, konzumiranje jedne do dvije šoljice kafe dnevno bilo je povezano sa 67 odsto manjim procijenjenim rizikom od ponovnog događaja u odnosu na nekonzumiranje kafe.

Veća količina kafe nije pokazala dodatnu korist

Kod osoba koje su imale krvni ugrušak bez prepoznatljivog okidača nije utvrđena značajna povezanost između konzumiranja kafe i rizika od ponovne tromboze.

Istraživači takođe nisu pronašli dokaze da veća količina kafe donosi i veću korist.

Kafa ne može zamijeniti terapiju

Iako rezultati ukazuju na moguću povezanost između umjerenog konzumiranja kafe i manjeg rizika od ponovne tromboze, oni ne dokazuju da kafa sprečava stvaranje novih krvnih ugrušaka.

Za potvrdu ovih nalaza potrebna su dodatna istraživanja. Osobe koje su imale trombozu trebalo bi da nastave sa propisanom terapijom i da se o eventualnim promjenama u liječenju savjetuju sa ljekarom.

(Kurir)