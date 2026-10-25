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U Srbiji do 9.00 časova izašlo 12 odsto birača

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25.10.2026 10:03

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Избори у Србији.
Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Na parlamentarnim izborima u Srbiji do 9.00 časova glasalo je 12 odsto birača, prve su procjene IPSOS-a i Cesida o izlaznosti.Procjena je rezultat 94 odsto obrađenog uzorka.

Na izborima 2023. godine do 9.00 časova glasalo je 5,3 odsto birača.

U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, a biračka mjesta biće otvorena do 20.00 časova.

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Izbori u Srbiji 2026

Izbori u Srbiji

Vanredni izbori u Srbiji

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