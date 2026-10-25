Teška nesreća u BiH: Poginuo mladić (20)

Autor:ATV redakcija
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Juče u kasnim popodnevnim časovima na dijelu regionalnog puta u mjestu Drinovci kod Gruda, dogodila se saobraćajna nesreća s većom materijalnom štetom i smrtno stradalom osobom.
U navedenoj saobraćajnoj nesreći je učestvovao vozač M.L. (2006.) koji je upravljao s vozilom marke Audi (registarskih oznaka Republike Hrvatske), potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a ZHK za Hercegovina.info.
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Po zaprimanju prijave na mjesto događaja upućeni su policijski službenici i radnici Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Grude gdje je dežurna doktorica konstatovala smrt vozača.
Uviđaj su na mjestu događaja obavili policijski službenici Odjela kriminalističke policije uz nadzor dežurnog tužioca županijskog Tužilaštva ZHK.
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