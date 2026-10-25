Otac zapalio kuću sina, pa stradao u plamenu: Jedan detalj posebno je sumnjiv

Sedamdesetsedmogodišnji Predrag M. preminuo je u Kliničkom centru u Beogradu od posljedica teških opekotina zadobijenih u požaru u selu Brezovice kod Dragačeva, u kojem su izgorjeli porodično domaćinstvo i terensko vozilo.

Istražni organi ispituju okolnosti tragedije, a posebnu pažnju privukle su povrede koje je muškarac imao, a koje nisu bile povezane samo sa opekotinama.Požar je izbio 19. oktobra, na dan krsne slave Tomindan, nakon što su, prema nezvaničnim informacijama, eskalirali ranije narušeni porodični odnosi.

Prema saznanjima iz istrage koja prenosi „Kurir“, sumnja se da je Predrag te večeri došao do kuće u kojoj žive njegov sin N. M. i snaha, te benzinom polio suteren objekta. Ubrzo je izbio požar, dok su sin i snaha bili u kući, na prvom spratu.

Vatra se proširila i na terensko vozilo u vlasništvu njegovog sina, parkirano u istom dvorištu. U požaru je i Predrag zadobio teške povrede. Najprije je prevezen u bolnicu u Čačku, a potom u Beograd na specijalizovano liječenje.

Uprkos naporima ljekara, preminuo je nakon dva dana borbe za život. Opekotine su, prema objavljenim informacijama, zahvatile oko 70 odsto njegovog tijela.

Međutim, tokom medicinskog pregleda uočene su i druge povrede, zbog čega su istražni organi zatražili pokretanje obdukcionog postupka kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i okolnosti pod kojima su povrede nastale.

Prema nezvaničnim informacijama, Predrag je posljednjih mjeseci živio kod drugog sina G. M. u Trnavi, nakon što ga je sin N. M. udaljio iz domaćinstva u Brezovicama.

Policijski inspektori nastavljaju da prikupljaju dokaze i saslušavaju svjedoke kako bi rasvijetlili sve okolnosti ovog slučaja. Predrag M. biće sahranjen na lokalnom groblju u rodnom mjestu.

Istraga treba da utvrdi kako je došlo do požara, kako su nastale ostale povrede i šta je dovelo do smrtnog ishoda, prenosi Kurir.