Vodič za glasanje u Srbiji: Šta ako ste promijenili prezime ili nemate poziv?

U Srbiji se danas, 25. oktobra, održavaju parlamentarni izbori, a birači bi trebalo da znaju koja dokumenta su im potrebna, kako se pravilno glasa i šta je zabranjeno na biračkim mjestima.

Pravila glasanja odnose se na sve birače, a posebno je važno znati šta učiniti ako ste promijenili prezime, niste dobili poziv za glasanje ili zbog zdravstvenih razloga ne možete da dođete na biračko mjesto.

Vodič je zasnovan na uputstvima Republičke izborne komisije (RIK) i organizacije CRTA.

Ko ima pravo glasa?

Pravo glasa ima svaki punoljetni građanin Srbije koji je upisan u birački spisak.

Da li ste upisani u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasate, možete provjeriti na portalu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Koja dokumenta su potrebna za glasanje?

Na biračkom mjestu identitet možete dokazati važećom ličnom kartom ili pasošem.

Ako ste pokrenuli postupak za izdavanje nove lične karte, dovoljna je potvrda Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kao dokument za identifikaciju može poslužiti i vojna legitimacija s fotografijom i jedinstvenim matičnim brojem građana (JMBG).

Birači u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija identitet dokazuju ispravom koju izdaje zavod.

Na biračkom mjestu prvo se UV lampom provjerava da li je birač već glasao, zatim se utvrđuje njegov identitet i provjerava da li je upisan u birački spisak.

Nakon toga birač se potpisuje u izvod iz biračkog spiska.

Šta ako ste promijenili prezime ili niste dobili poziv?

Ako ste promijenili prezime, i dalje možete da glasate ukoliko su vaše ime i JMBG ostali isti.

Poziv za glasanje nije obavezan dokument. Čak i ako ga niste dobili, imate pravo da glasate ukoliko ste upisani u birački spisak i možete da dokažete svoj identitet.

Birački odbor ne smije da uslovljava glasanje pokazivanjem poziva.

Kako glasaju osobe koje ne mogu da dođu na biračko mjesto?

Birači koji zbog teške bolesti, starosti ili invaliditeta ne mogu da dođu na biračko mjesto imaju mogućnost glasanja van biračkog mjesta.

Potrebno je da o tome obavijeste lokalnu izbornu komisiju ili birački odbor najkasnije do 11 časova na dan glasanja.

Kako se pravilno popunjava glasački listić?

Glasački listići za današnje izbore štampani su na papiru ljubičaste boje.

Birač može da zaokruži redni broj ispred naziva izborne liste za koju želi da glasa.

Listić može biti važeći i ako birač prvo zaokruži jedan broj, zatim ga precrta i zaokruži drugi.

Takođe, moguće je precrtati sve liste i podvući ili zaokružiti broj ispred jedne izborne liste.

Najvažnije je da se prilikom brojanja glasova može nedvosmisleno utvrditi za koju je listu birač glasao.

Ako je označeno više izbornih lista, a nije jasno za koju je birač glasao, listić je nevažeći.

Da li je glasanje tajno?

Glasanje je tajno i niko nema pravo da od birača zahtijeva da otkrije za koga je glasao.

Birač nije dužan da odgovori na takvo pitanje, bez obzira na to da li ga postavlja član biračkog odbora, posmatrač ili drugi birač.

Takođe, niko ne smije da utiče na njegov izbor niti da stoji iza njega dok popunjava glasački listić.

Šta ako ste u redu kada se biračka mjesta zatvore?

Biračka mjesta otvorena su do 20 časova.

Svi birači koji se u trenutku zatvaranja zateknu na biračkom mjestu ili u redu ispred njega moraju dobiti mogućnost da glasaju.

Šta je zabranjeno na biračkom mjestu?

Na biračkom mjestu i u krugu od 50 metara zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala.

To se odnosi i na majice, značke i kačkete s političkim obilježjima.

Mobilni telefon može se ponijeti na biračko mjesto, ali nije dozvoljeno njegovo korištenje za neovlašćeno fotografisanje ili snimanje.

Zabranjeno je i neovlašćeno davanje informacija o tome ko je izašao na glasanje, kao i prepisivanje podataka iz biračkog spiska radi pravljenja posebnih evidencija o biračima.

Na biračkom mjestu ne smiju da se zadržavaju osobe koje nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora.

Predstavnici medija mogu biti prisutni radi izvještavanja o toku glasanja.

Niko nema pravo da biračima sugeriše za koga da glasaju.

Kome prijaviti nepravilnosti?

Ukoliko primijetite nepravilnosti tokom glasanja, možete se obratiti predsjedniku biračkog odbora.

Nepravilnosti se mogu prijaviti i organizacijama koje prate izborni proces, kao što je CRTA, prenose Nezavisne.