Sačekao muškarca dok je izlazio iz auta, pa ga pretukao i izbo zbog sata

Tridesetogodišnjem N. T. iz Stare Pazove, osumnjičenom da je u Novom Sadu pokušao da otme skupocjeni ručni sat i nožem povrijedio muškarca, produžen je pritvor do 17. novembra.

Rješenje o produženju pritvora donio je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, a odluka je potvrđena u novosadskom Višem javnom tužilaštvu.

Kao razlozi za produženje pritvora navedene su posebne okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da utiče na svjedoke i ometa postupak, kao i bojazan da bi u kratkom periodu mogao da ponovi krivično djelo.

Istraga napada je u toku pred Višim javnim tužilaštvom. Prema dostupnim informacijama, oštećeni pedesetčetvorogodišnji M. V. još nije zvanično ispitan, a očekuje se da u narednom periodu pred tužiocem iznese svoja saznanja o napadu.

Napad se dogodio u septembru

Podsjetimo, incident se dogodio 17. septembra, kada je osumnjičeni, prema navodima istrage, uz prijetnju nožem pokušao da od M. V. otme ručni sat. Tom prilikom mu je nanio ubodnu ranu.

Prema nezvaničnim informacijama, N. T. je sačekao muškarca dok je izlazio iz automobila, a zatim ga udario šakom u glavu, usljed čega je pao na zemlju. Napadač je, kako se sumnja, nastavio da ga udara rukama i nogama po tijelu, pokušavajući da mu skine skupocjeni sat.

Kada nije uspio da mu otme sat, izvadio je nož, ubo muškarca u stomak i pobjegao u pravcu Ulice Vase Stajića.

Očevici navode da su najprije čuli buku i galamu, a potom zatekli povrijeđenog muškarca kako leži na zemlji u lokvi krvi.

Policija je ubrzo identifikovala i locirala osumnjičenog, a pronađen je i nož za koji se sumnja da je korišćen u napadu, prenosi Dnevnik.hr.