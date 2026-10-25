Policija u Bolonji vodenim topovima i suzavcem rastjerala demonstrante

Policija u italijanskom gradu Bolonji upotrijebila je suzavac i vodene topove da bi rastjerala demonstrante, objavili su mediji.

Kako javlja televizijska stanica "Rainjuz24" policija je bila primorana da upotrijebi sredstva za rastjerivanje mase nakon što su demonstranti bacali kamenje i petarde na snage reda.

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Situacija je brzo eskalirala, iako je marš u početku bio miran.

List "La republika" objavio je da je jedan od demonstranata povrijeđen i odvezen kolima hitne pomoći. Situacija je i dalje napeta.

(Srna)