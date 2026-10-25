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Pucnjava na Floridi: Među povrijeđenima šestoro maloljetnika

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25.10.2026 08:05

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Пуцњава на Флориди: Међу повријеђенима шесторо малољетника
Foto: Envato/travelarium

Najmanje 12 osoba, među kojima je šestoro maloljetnika, povrijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila tokom noći u Talahasiju, na Floridi, u blizini stadiona Univerziteta Florida A&M, saopštili su lokalna policija i univerzitet.

"Najmanje tri žrtve pucnjave zadobile su teške povrede, dok je devet osoba u stabilnom stanju", saopštila je policijska uprava Talahasija.

Pucnjava se dogodila u blizini stadiona Univerziteta Florida A&M, nakon fudbalske utakmice odigrane na domaćem terenu tog univerziteta.

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Poslije pucnjave, uprava univerziteta pozvala je sve koji su se nalazili u blizini da se sklone na bezbjedno ili napuste to područje.

Policija nastavlja istragu, a za sada nije saopšteno da je bilo osumnjičenih uhapšeno.

(RTS)

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Tagovi :

Florida

Pucnjava

Policija

povrijeđeni

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