Pucnjava na Floridi: Među povrijeđenima šestoro maloljetnika

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 12 osoba, među kojima je šestoro maloljetnika, povrijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila tokom noći u Talahasiju, na Floridi, u blizini stadiona Univerziteta Florida A&M, saopštili su lokalna policija i univerzitet.
"Najmanje tri žrtve pucnjave zadobile su teške povrede, dok je devet osoba u stabilnom stanju", saopštila je policijska uprava Talahasija.
Pucnjava se dogodila u blizini stadiona Univerziteta Florida A&M, nakon fudbalske utakmice odigrane na domaćem terenu tog univerziteta.
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Poslije pucnjave, uprava univerziteta pozvala je sve koji su se nalazili u blizini da se sklone na bezbjedno ili napuste to područje.
Policija nastavlja istragu, a za sada nije saopšteno da je bilo osumnjičenih uhapšeno.
(RTS)
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