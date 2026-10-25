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Hrvatska: Nestao osmogodišnji dječak, policija moli za pomoć

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25.10.2026 07:11

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Нестао дјечак Тео Вујичић у Осијеку, Хрватска.
Foto: MUP Hrvatske

Policijska uprava osječko-baranjska objavila je podatke o nestanku osmogodišnjeg dječaka Thea Vujičića, koji se u ponedjeljak, 19. oktobra 2026. godine, samovoljno udaljio s područja boravišta u Osijeku.

Od tada mu se gubi svaki trag, a profil nestalog dječaka objavljen je i u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba (NENO).

Theo Vujičić rođen je 12. decembra 2017. godine, ima hrvatsko državljanstvo, prebivalište mu je u Vukovaru, dok mu je prijavljeno boravište u Osijeku.

Prema podacima koje je objavila policija, dječak je visok oko 140 centimetara, vitke je tjelesne građe, ima smeđu kosu i smeđe oči.

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U trenutku nestanka na sebi je imao: jaknu, donji dio trenirke sive boje, sive patike.

Nestanak se službeno vodi u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj, a policijski službenici intenzivno tragaju za njim.

Iz policije apeluju na sve građane koji imaju bilo kakva saznanja:

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi, molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Takođe, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr."

(Dnevnik.hr)

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Hrvatska

nestao dječak

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