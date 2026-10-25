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U Bijeljini na vrijeme otvorena biračka mjesta za izbore u Srbiji: Glasa 2.300 birača

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25.10.2026 07:29

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У Бијељини на вријеме отворена бирачка мјеста за изборе у Србији: Гласа 2.300 бирача
Foto: Tanjug/AP

Za parlamentarne izbore u Srbiji u Bijeljini su jutros otvorena dva biračka mjesta u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić".

Prema riječima predsjednika biračkog mjesta Gorana Markovića sve je spremno i glasanje je počelo.

Na biračkom spisku za glasanje u Bijeljini registrovano je 2.300 birača.

Birališta su otvorena do 20. časova.

Građani Srbije moći će da glasaju na ukupno 28 lokacija u BiH.

U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, na kojima će oko 6,5 miliona upisanih birača glasati za novi saziv Skupštine.

Za ukupno 250 poslaničkih mandata boriće se kandidati sa 18 izbornih lista.

(Srna)

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Izbori u Srbiji 2026

Izbori u Srbiji

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