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Dodik: Republika Srpska prostor slobode, stabilnosti i ekonomskog razvoja

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25.10.2026 08:25

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska ostaje prostor slobode, stabilnosti i ekonomskog razvoja, ističući da su jačanje privrede, unapređenje infrastrukture i privlačenje novih investicija među prioritetima.

„Naš cilj je da nastavimo jačati privredu, unapređivati infrastrukturu i stvarati uslove za nove investicije, otvaranje radnih mjesta i bolji život i rad naših građana“, napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Osvrćući se na proteklu sedmicu, Dodik je istakao i ulogu Narodne skupštine u stvaranju Republike Srpske.

„Tokom ove sedmice obilježili smo 35 godina od njenog osnivanja i prisjetili se značaja koji je imala u našem istorijskom razvoju“, naveo je Dodik.

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Milorad Dodik

SNSD

Republika Srpska

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