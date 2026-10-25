Dodik: Republika Srpska prostor slobode, stabilnosti i ekonomskog razvoja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska ostaje prostor slobode, stabilnosti i ekonomskog razvoja, ističući da su jačanje privrede, unapređenje infrastrukture i privlačenje novih investicija među prioritetima.

„Naš cilj je da nastavimo jačati privredu, unapređivati infrastrukturu i stvarati uslove za nove investicije, otvaranje radnih mjesta i bolji život i rad naših građana“, napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Osvrćući se na proteklu sedmicu, Dodik je istakao i ulogu Narodne skupštine u stvaranju Republike Srpske.

„Tokom ove sedmice obilježili smo 35 godina od njenog osnivanja i prisjetili se značaja koji je imala u našem istorijskom razvoju“, naveo je Dodik.