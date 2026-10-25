Srbin napao bivšu ženu i ošišao je: Intervenisali specijalci

Državljanin Srbije uhapšen je nakon brutalnog napada na bivšu ženu u Beču, a o ozbiljnosti situacije svjedoči i intervencija specijalne jedinice WEGA.

Kako prenose mediji, sve je počelo od njegovog poziva bivšoj ženi da dođe kod njega u stan u bečkom Margaretenu, da bi potpisao papire za razvod.

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Kada je žena stigla u stan oko 19 časova da bi okončala neuspjeli brak, situacija je potpuno eskalirala. Umjesto da potpiše papire za razvod, Srbin je napao svoju bivšu suprugu.

Odsjekao joj kosu oštrim predmetom

Odsjekao joj je kosu oštrim predmetom. Dok je žena pokušavala da pobjegne, on joj je nanio još nekoliko posjekotina po leđima.

Na kraju je uspjela da pobjegne i potražila utočište u stanu prijatelja u Favoritenu, odakle je nazvala policiju i hitnu pomoć. Žena je dobila medicinsku pomoć, a zatim je odvedena u bolnicu.

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U međuvremenu , policija, uz podršku specijalne jedinice WEGA, stigla je u stan 45-godišnjaka i uhapsila ga. Izdata mu je zabrana prilaska i privremena zabrana nošenja oružja. Trenutno se nalazi u pritvoru.

(Nezavisne)