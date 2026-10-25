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Nataša Bekvalac šokirala izjavom: 'Nisam neki pjevač, vlasnici prevrću očima kad ja da gostujem'

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25.10.2026 09:29

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Пјевачица Наташа Беквалац
Foto: Youtube/ K1 Televizija

Nataša Bekvalac godinama važi za jednu od popularnijih pjevačica na muzičkoj sceni, a svojim izjavama često uspije da iznenadi publiku i izazove brojne reakcije.

Tokom učešća u muzičkom takmičenju, u kojem je članica žirija, Nataša je jednoj od kandidatkinja uputila neočekivan savjet, a tom prilikom progovorila je i o sopstvenim pjevačkim sposobnostima.

"Ja i nisam neki pjevač, u smislu da imam ne znam ni ja kakve pjevačke sposobnosti. A ovo nije zahtjevna pjesma. Ali zahtjeva da si u priči", rekla je u IDJ Šou.

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"Nema velikog pazara kad ja dođem"

Tokom jednog nastupa u diskoteci, Nataša se obratila ženama u publici i otkrila da vlasnici klubova nisu uvijek oduševljeni kada treba da je angažuju.

"Vlasnici diskoteka i klubova uglavnom prevrću očima kad ja treba da im gostujem. Ne vole me jer kažu da dolaze samo žene, čast izuzecima, a žene, kažu, ne troše. Nema velikog pazara kad ja dođem. A ja bih da poručim dragim mojim ženama da rade i da budu vrijedne, da plaćaju svoje piće i svoje račune. Da moji nastupi uvijek budu puni žena koje imaju svoju lovu. Ja ću uvijek pjevati pjesme samo za žene. Molim vas, radite", poručila je Bekvalčeva.

Njene riječi naišle su na oduševljenje prisutnih dama, koje su je podržale gromoglasnim aplauzom.

(Telegraf.rs)

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Nataša Bekvalac

Pjevačica

estrada

nastup

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