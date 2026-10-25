Danas vanredni parlamentarni izbori u Srbiji

U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, na kojima će gotovo 6.5 miliona upisanih glasača birati između 18 izbornih lista, od kojih je devet manjinskih.

Biračka mjesta se otvorena su u 7.00, a zatvaraju u 20.00 časova, a građani mogu da glasaju uz važeću ličnu kartu ili pasoš, na biračkom mjestu na kojem su upisani u birački spisak.

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Ukoliko se birači zateknu na biračkom mjestu prilikom zatvaranja ili neposredno ispred njega, biće im omogućeno da glasaju, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije (RIK).

Pres konferencija RIK-a planirane su u 8.00, 11.05, 13.05, 15.05, 17.05 i u 19.05 časova, a po potrebi biće organizovane i vanredne pres konferencije.

Pravo glasa ima 6.451.292 birača, a glasanje će biti organizovano na 8.392 biračka mjesta.

Državljani Srbije koji žive u inostranstvu moći će da glasaju na 93 biračka mjesta u 37 država, od čega na 28 u BiH, a za glasanje se prijavilo 102.147 birača, dok će glasanje u inostranstvu biti završeno najkasnije u 20.00 časova po vremenu u Srbiji.

Na dan izbora biće otvoreno i 29 biračkih mjesta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a za birače sa područja AP Kosovo i Metohija određeno je 60 biračkih mjesta u Vranju, Kuršumliji, Raški i Tutinu.

Birači koji se na dan glasanja nalaze na odsluženju vojnog roka, vojnoj vježbi, školovanju ili u vojnim jedinicama i ustanovama moći će da glasaju na ukupno 28 biračkih mjesta.

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Nakon provjere identiteta i da li je birač već glasao, članovi biračkog odbora pronaći će ga u izvodu iz biračkog spiska, zabilježiti njegov dolazak i obilježiti kažiprst desne ruke sprejom, a potom mu uručiti glasački listić i uputiti ga na mjesto za glasanje.

Glasanje se obavlja lično, iza paravana koji obezbjeđuje tajnost, birač glasa zaokruživanjem rednog broja ispred naziva jedne izborne liste, nakon čega presavija listić i ubacuje ga u glasačku kutiju.

Birač koji zbog nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili drugog razloga nije u mogućnosti da sam popuni glasački listić ima pravo da povede pomagača, koji će ga popuniti u skladu sa njegovim uputstvima.

RIK navodi da će se i listić na kojem je birač pogriješio smatrati važećim ako se sa sigurnošću može utvrditi za koga je glasao.

Na biračkom mjestu i neposredno ispred njega zabranjeno je isticanje propagandnog materijala i simbola političkih stranaka i podnosilaca izbornih lista, kao i neovlašćeno snimanje i fotografisanje.

Zabranjeno je i neovlašćeno zadržavanje lica koja nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora, upotreba mobilnih telefona i drugih sredstava za vezu, kao i vođenje neslužbenih spiskova birača koji su izašli ili nisu izašli na glasanje.

Policija i komunalna milicija mogu ući na biračko mjesto dok su na dužnosti samo na poziv predsjednika biračkog odbora, ukoliko je narušen red i mir.

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Birački odbori dužni su da budu na biračkom mjestu sat vremena prije otvaranja i da tamo ostanu tokom glasanja i utvrđivanja rezultata, a biračko mjesto zvanično se otvara ubacivanjem kontrolnog listića u glasačku kutiju, u prisustvu prvog birača.

Vanredne parlamentarne izbore raspisao je 9. septembra tadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon obrazloženog prijedloga Vlade Srbije od 7. septembra i donošenja odluke o raspuštanju Narodne skupštine.

Ovo će biti 15. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja u Srbiji 1990. godine i deseti vanredni. Posljednji parlamentarni izbori održani su 17. decembra 2023. godine.

(Srna)