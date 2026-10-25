Smijete li preko granice s tuđom bankovnom karticom? Evo šta treba da znate

Mnogi građani Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i drugim evropskim državama prilikom dolaska kući donose različite stvari za članove porodice.

Među njima se ponekad nađe i bankovna kartica supružnika, roditelja, djece ili prijatelja.

Međutim, postavlja se pitanje može li nošenje bankovne kartice koja glasi na drugu osobu izazvati probleme prilikom prelaska državne granice.

Samo posjedovanje tuđe bankovne kartice nije automatski zabranjeno, ali važno je razlikovati njeno prenošenje od korištenja.

Ako osoba, na primjer, putuje iz Njemačke u Bosnu i Hercegovinu i sa sobom nosi karticu člana porodice kako bi mu je predala, to samo po sebi ne predstavlja carinski prekršaj.

Drugačija je situacija kada neko koristi karticu koja glasi na drugu osobu, posebno za podizanje gotovine na bankomatu ili plaćanje u trgovinama.

Ko smije koristiti bankovnu karticu?

Banke u svojim opštim uslovima poslovanja uglavnom propisuju da bankovnu karticu može koristiti isključivo osoba na čije ime glasi. Takva pravila postoje i kod banaka u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Čak i kada vlasnik kartice dobrovoljno preda karticu članu porodice i saopšti mu PIN, to ne znači da je njeno korištenje automatski dozvoljeno prema ugovoru s bankom.

Ako osoba želi da supružnik ili drugi član porodice zakonito raspolaže sredstvima, banka može omogućiti izdavanje dodatne kartice ili drugi oblik ovlaštenja, zavisno od vrste računa i bankarskog proizvoda.

Morate li prijaviti novac koji se nalazi na kartici?

Važno je naglasiti da bankovna kartica nije isto što i gotovina.

Prema pravilima Evropske unije o kontroli gotovine, putnici koji ulaze u EU ili izlaze iz nje moraju prijaviti gotovinu i određene druge vrijednosti u ukupnom iznosu od 10.000 evra ili više.

Međutim, novac koji se nalazi na običnom bankovnom računu povezanom s debitnom karticom ne smatra se fizički prenesenom gotovinom samo zato što putnik nosi karticu. Posebna pravila mogu se odnositi na određene anonimne prepaid kartice.

To znači da osoba koja preko granice nosi karticu povezanu s računom na kojem se nalazi, na primjer, 20.000 evra ne mora automatski prijaviti taj iznos samo zbog posjedovanja kartice.

Kada granična policija može postavljati dodatna pitanja?

Granična policija i druga nadležna tijela mogu provoditi dodatne provjere kada postoje zakonski razlozi za sumnju na krađu, prevaru, zloupotrebu platnog instrumenta ili drugo nezakonito postupanje.

U takvoj situaciji putnik može biti upitan kome kartica pripada, zbog čega je nosi i na koji način je došao u njen posjed.

Posebno osjetljiva situacija može biti kada osoba ima više kartica na različita imena, a ne može objasniti njihovo porijeklo. To ne znači da je automatski počinila prekršaj, ali može biti razlog za dodatnu provjeru ako postoje i druge relevantne okolnosti.

Zaključak je da prenošenje tuđe bankovne kartice preko granice nije isto što i njeno neovlašteno korištenje. Osobama koje nose karticu člana porodice preporučuje se da mogu objasniti kome ona pripada i zbog čega je prenose, dok za njeno korištenje važe uslovi banke koja ju je izdala, prenosi GPMaljevac.