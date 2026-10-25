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U Banjaluci otvorena sva tri biračka mjesta za vanredne izbore u Srbiji

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25.10.2026 08:35

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У Бањалуци су у 7 часова отворена сва три бирачка мјеста за ванредне парламентарне изборе у Србији, а гласање траје до 20 часова.
Foto: Srna

U Banjaluci su u 7.00 časova otvorena sva tri biračka mjesta, gdje građani mogu do 20.00 časova glasti na vanredbim parlamentarnim izborima u Srbiji, rečeno je Srni u biračkom odboru Generalnog konzulata Srbije u Banjaluci.

Kako je navedeno, u Banjaluci ima oko 4.500 glasača, a proces glasanja protiče u najboljem redu.

Građani koji su prijavljeni za glasanje u Republici Srpskoj i BiH treba da sa sobom imaju dokumenta Srbije, pasoš ili ličnu kartu, u kojima se vidi adresa prebivališta u Srbiji.

Biračka mjesta u Banjaluci organizovana su u Generalnom konzulatu Srbije, u centralnoj zgradi "M:tela" u Ulici Vuka Karadžića i u TK centru "M:tela", u blizini parka "Mladen Stojanović".

U BiH je predviđeno glasanje na 28 biračkih mjesta, a prijavljeno je nešto manje od 20.000 birača, što je najveći broj do sada.

U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, na kojima će oko 6,5 miliona upisanih birača glasati za novi saziv Skupštine.

Za ukupno 250 poslaničkih mandata boriće se kandidati sa 18 izbornih lista.

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