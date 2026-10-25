Koliko traje prilagođavanje organizma na zimsko računanje vremena?

U tri sata poslije ponoći kazaljke na časovnicima pomjerene su sat unazad, na dva sata, čime je počelo zimsko računanje vremena.

Na zimsko računanje vremena prelazi se svake godine posljednjeg vikenda u oktobru, u noći između subote i nedjelje.

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Zimsko računanje vremena trajaće do posljednjeg vikenda u martu 2027. godine, kada će časovnici ponovo biti pomjereni sat unaprijed.

Evropska komisija je još 2018. godine predložila ukidanje sezonskog pomjeranja časovnika, ali dogovor o ukidanju te prakse nije postignut, pa se satovi i dalje pomjeraju dva puta godišnje.

Stručnjaci napominju da je organizmu obično potrebno od dva do pet dana da se prilagodi promjeni vremena i uspostavi novi ritam.

Neurofiziolog i stručnjak za san dr Dragan Hrnčić rekao je za RTS da prelazak na zimsko računanje vremena donosi priliku da spavamo sat duže, ali da će nas organizam u početku i dalje buditi u uobičajeno vrijeme.

Zbog ove privremene neusklađenosti biološkog i društvenog sata nastupa stanje koje se u medicini naziva socijalni džet-leg.

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Medicinska struka sve jasnije upozorava na negativne posljedice ovakvih promjena. Stručna udruženja su postigla konsenzus da pomjeranje časovnika nije dobro za organizam i dugoročno zdravlje.

Ekonomske dobiti i uštede energije iz sredine prošlog vijeka odavno su se izgubile, dok praksa pomjeranja vremena danas donosi mnogo veće direktne i indirektne troškove u zdravstvenom sistemu.

(Kurir)