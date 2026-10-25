Potpuna obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke: Pogledajte koje ulice su zatvorene

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će danas, 25. oktobra, zbog održavanja manifestacije „6. Banjaluka maraton“, u organizaciji Trkačko-rekreativnog kluba Banjaluka, biti obustavljen saobraćaj u više gradskih ulica.

Obustava će biti na snazi u različitim vremenskim intervalima, od 7.00 do 14.30 časova, a izmjene će obuhvatiti i linije javnog gradskog, prigradskog i republičkog prevoza.

Ulice zatvorene od 7.00 do 14.30 časova

Saobraćaj će biti obustavljen u sljedećim ulicama:

- Ulica Teodora Kolokotronisa, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Đure Daničića, kroz kružnu raskrsnicu;

- Ulica kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save.

Ulice zatvorene od 8.00 do 9.30 časova

- Ulica Olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Gundulićeve ulice;

- Gundulićeva ulica;

- Ulica Gavre Vučkovića;

- Ulica Majke Jugovića;

- Krfska ulica;

- Ulica Gavrila Principa, na dijelu od Ulice Stevana Bulajića (Krfska) do Ulice braće Jugovića;

- Ulica braće Jugovića, na dijelu od Ulice Gavrila Principa do Ulice vojvode Pere Krece.

Ulice zatvorene od 8.00 do 13.30 časova

- Ulica vojvode Pere Krece;

- Ulica braće Jugovića, na dijelu od ugla Ulice vojvode Pere Krece do Ulice od Zmijanja Rajka;

- Ulica od Zmijanja Rajka;

- Ulica Kragujevačkih i kraljevačkih žrtava;

- Ulica Sime i Ilije Partala;

- Jagarska ulica, na dijelu od Ulice Sime i Ilije Partala do preduzeća „Drvoprodeks“.

Ulica zatvorena od 8.00 do 10.30 časova

Saobraćaj će biti obustavljen i u Ulici Jagare, na dijelu od preduzeća „Drvoprodeks“ do Crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Karanovcu.

Ulice zatvorene od 7.30 do 14.30 časova

- Ulica Gavrila Principa, na dijelu od Ulice Miloša Obilića do Ulice Branka Morače;

- Ulica Branka Morače;

- Ulica Skendera Kulenovića, na dijelu od Ulice Branka Morače do Ulice Duška Koščice;

- Ulica kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Duška Koščice do Bulevara cara Dušana.

Za vrijeme obustave saobraćaj će regulisati i preusmjeravati ovlašćeni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Izmjene na linijama javnog prevoza

Zbog obustave saobraćaja, 25. oktobra od 7.00 do 14.30 časova, autobusi na više linija javnog gradskog i prigradskog prevoza saobraćaće izmijenjenim trasama.

- Linije 1 i 6 preusmjeravaju se iz Ulice Trive Amelice u Ulicu Krajiških brigada, do kružnog toka, a zatim nastavljaju postojećom trasom. U povratku će saobraćati istim ulicama obrnutim redoslijedom.

- Linije 3 i 3B preusmjeravaju se sa Bulevara vojvode Stepe Stepanovića lijevo na Bulevar Desanke Maksimović, do kružnog toka i nazad.

- Linije 8, 9 i prigradske linije prema jugu, za Bočac i Kola, preusmjeravaju se iz Ulice Trive Amelice Zapadnim tranzitom prema jugu.

- Linija 9B preusmjerava se iz Bulevara vojvode Petra Bojovića pravo Istočnim tranzitom, do kružnog toka i nazad.

- Linije 10, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 39 i 39A iz smjera sjevera preusmjeravaju se iz Ulice Trive Amelice u Ulicu Krajiških brigada, do kružnog toka, a zatim nazad istom trasom obrnutim redoslijedom.

- Linije 7, 13P i 19 iz smjera sjevera preusmjeravaju se u Ulicu Krajiških brigada do kružnog toka, a zatim nazad istom trasom obrnutim redoslijedom.

- Linija 14 saobraćaće ulicama Srpskih ustanika, Jug Bogdana, Bulevarom Desanke Maksimović, Bulevarom Petra Bojovića, Bulevarom srpske vojske, Ulicom Trive Amelice i Ulicom Krajiških brigada, do kružnog toka kod Gimnazije. U povratku će autobusi saobraćati istim ulicama obrnutim redoslijedom.

- Linija 14B preusmjerava se iz Bulevara vojvode Petra Bojovića pravo Istočnim tranzitom prema Autobuskoj stanici.

- Linija 17 neće saobraćati.

- Linija 17A preusmjerava se sa Rebrovačkog mosta Istočnim tranzitom, Ulicom Trive Amelice i Zapadnim tranzitom. U povratku će autobusi saobraćati istim ulicama obrnutim redoslijedom.

Autobusi na prigradskim i republičkim linijama iz smjera sjevera saobraćaće samo do parkinga „Malta“.

Autobusi na linijama republičkog prevoza iz smjera Čelinca biće preusmjereni Bulevarom srpske vojske, odakle će nastaviti postojećom trasom. Ostale linije republičkog prevoza biće preusmjerene na Zapadni i Istočni tranzit.

Tokom obustave saobraćaja, od 7.00 do 14.30 časova, autobusi na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića biće preusmjereni na Zapadni i Istočni tranzit.