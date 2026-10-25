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Minić: Moj rad i u naredne četiri godine biće u potpunosti u službi otadžbine

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25.10.2026 11:11

Komentari:

3
предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade i novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić poručio je da će njegov rad i u naredne četiri godine biti u potpunosti u službi otadžbine.

"Otadžbina je davno odredila moje djelovanje u politici i životu", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

On je istakao da je počastvovan pozivom da gostuje u potkastu "Otadžbina" i upravo tu da svoj prvi intervju nakon izbora i osvajanja predsjedničkog mandata.

"Memorijalnom centru Republike Srpske odajem priznanje za posvećen rad na očuvanju istine o stradanju i žrtvi srpskog naroda za Republiku Srpsku", rekao je Minić.

On je dodao da su svako sačuvano ime i svako zabilježeno svjedočenje dio istorijske građe i opomena kolika je cijena slobode.

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Savo Minić

Republika Srpska

Komentari (3)

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