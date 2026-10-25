Minić: Moj rad i u naredne četiri godine biće u potpunosti u službi otadžbine

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade i novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić poručio je da će njegov rad i u naredne četiri godine biti u potpunosti u službi otadžbine.
"Otadžbina je davno odredila moje djelovanje u politici i životu", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.
On je istakao da je počastvovan pozivom da gostuje u potkastu "Otadžbina" i upravo tu da svoj prvi intervju nakon izbora i osvajanja predsjedničkog mandata.
Počastvovan sam pozivom da gostujem u podkastu „Otadžbina“ i upravo tu dam svoj prvi intervju nakon izbora i osvajanja predsjedničkog mandata. Otadžbina je davno odredila moje djelovanje u politici i životu. Moj rad i u naredne četiri godine biće u potpunosti u službi otadžbine. Memorijalnom centru Republike Srpske odajem priznanje za posvećen rad na očuvanju istine o stradanju i žrtvi srpskog naroda za Republiku Srpsku. Svako sačuvano ime i svako zabilježeno svjedočenje dio su istorijske građe i opomena kolika je cijena slobode.— Savo Minić (@minic_savo) October 25, 2026
"Memorijalnom centru Republike Srpske odajem priznanje za posvećen rad na očuvanju istine o stradanju i žrtvi srpskog naroda za Republiku Srpsku", rekao je Minić.
On je dodao da su svako sačuvano ime i svako zabilježeno svjedočenje dio istorijske građe i opomena kolika je cijena slobode.
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