Minić: Moj rad i u naredne četiri godine biće u potpunosti u službi otadžbine

Predsjednik Vlade i novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić poručio je da će njegov rad i u naredne četiri godine biti u potpunosti u službi otadžbine.

"Otadžbina je davno odredila moje djelovanje u politici i životu", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

On je istakao da je počastvovan pozivom da gostuje u potkastu "Otadžbina" i upravo tu da svoj prvi intervju nakon izbora i osvajanja predsjedničkog mandata.

Počastvovan sam pozivom da gostujem u podkastu „Otadžbina“ i upravo tu dam svoj prvi intervju nakon izbora i osvajanja predsjedničkog mandata. Otadžbina je davno odredila moje djelovanje u politici i životu. Moj rad i u naredne četiri godine biće u potpunosti u službi otadžbine. Memorijalnom centru Republike Srpske odajem priznanje za posvećen rad na očuvanju istine o stradanju i žrtvi srpskog naroda za Republiku Srpsku. Svako sačuvano ime i svako zabilježeno svjedočenje dio su istorijske građe i opomena kolika je cijena slobode. — Savo Minić (@minic_savo) October 25, 2026

"Memorijalnom centru Republike Srpske odajem priznanje za posvećen rad na očuvanju istine o stradanju i žrtvi srpskog naroda za Republiku Srpsku", rekao je Minić.

On je dodao da su svako sačuvano ime i svako zabilježeno svjedočenje dio istorijske građe i opomena kolika je cijena slobode.