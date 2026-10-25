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Austrija: Srbin teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

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25.10.2026 11:27

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Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Foto: Pixabay/geralt

Državljanin Srbije (32) zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče, na magistralnom putu B171 u austrijskoj pokrajini Tirol, nedaleko od mjesta Buh.

Do nesreće je došlo oko 6.30 sati dok se muškarac pješke kretao iz pravca Švaca prema istoku. Kako navode iz policije, on je neposredno prije ulaska u naseljeno područje Buha iznenada stupio na kolovoz.

U tom trenutku iz istog smera nailazio je automobil kojim je upravljao 33-godišnji muškarac. Vozač, prema dosadašnjim policijskim navodima, nije uspio na vrijeme da zaustavi vozilo i izbjegne udarac.

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Na mjesto nesreće stigla je ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenom muškarcu pružila prvu pomoć. Potom je prevezen u okružnu bolnicu u Švacu radi daljeg liječenja. Vozač automobila i njegov suvozač prošli su bez povreda, dok je na vozilu nastala znatna materijalna šteta, piše Heute.

Austrijska policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće. Dodatne informacije o zdravstvenom stanju povrijeđenog državljanina Srbije za sada nisu saopštene.

(Kurir)

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Tagovi :

Austrija

Saobraćajna nesreća

povrijeđen muškarac

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