Logo

Aleksandar Vučić glasao u Beogradu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.10.2026 10:49

Komentari:

0
Лидер СНС-а Александар Вучић
Foto: TANJUG/ AMIH HAMZAGIĆ

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" glasao je na biračkom mjestu u Novom Beogradu.

Bivši predsjednik je sa suprugom Tamarom glasao na biračkom mjestu broj 140 "Tesla - nauka za život", nakon što je čekao u redu više od dva časa.

U Beogradu su jutros glasali vršilac dužnosti predsjednika Srbije Ana Brnabić, premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, te ministri u Vladi Srbije.

Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin glasao je jutros u pratnji supruge u Osnovnoj školi "Branko Ćopić" na Vidikovačkom vencu.

Predsjednik SNS-a Miloš Vučević glasao je u Novom Sadu, kao i predsjednik Vlade Vojvodine Maja Gojković.

Jedan od nosilaca liste Evropska Srbija Zdravko Ponoš glasao je na biračkom mjestu na Vračaru, u Osnovnoj školi "Svetozar Marković".

Kandidat na Studentskoj listi Dejan Bodiroga glasao je na biračkom mjestu na beogradskom Hemijskom fakultetu.

U Srbiji se danas održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije, a građani se opredjeljuju za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mjesta u parlamentu.

Pravo glasa na izborima ima 6.451.292 upisanih birača, a glasa se na 8.392 biračkih mjesta. Biračka mejsta su otvorena od 7.00 do 20.00 časova.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandar Vučić

Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija

glasanje

Izbori u Srbiji

Komentari (0)

Više iz rubrike

Позадина са ватреном експлозијом, снажним пламеновима и драматичном, светлуцавом текстуром.

Srbija

Otac zapalio kuću sina, pa stradao u plamenu: Jedan detalj posebno je sumnjiv

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Automobilom udario pješaka, nije mu bilo spasa: Vozač pobjegao

3 h

0
Избори у Србији.

Srbija

U Srbiji do 9.00 časova izašlo 12 odsto birača

3 h

0
Парламентарни избори у Србији

Srbija

Vodič za glasanje u Srbiji: Šta ako ste promijenili prezime ili nemate poziv?

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

RIK objavio presjek izlaznosti: Do 12 časova glasalo 34,55 odsto birača

13

13

Zašto je ljubav poslije 40. godine najstabilnija

13

08

Djevojčica (10) otišla u bolnicu zbog bolova u stomaku: Uhapšen očuh

12

59

Dodik: Ostvaren višedecenijski san, završava se tunel za HE Dabar

12

56

Zabijelio snijeg na pojedinim planinama u BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima