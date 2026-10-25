Aleksandar Vučić glasao u Beogradu

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" glasao je na biračkom mjestu u Novom Beogradu.

Bivši predsjednik je sa suprugom Tamarom glasao na biračkom mjestu broj 140 "Tesla - nauka za život", nakon što je čekao u redu više od dva časa.

U Beogradu su jutros glasali vršilac dužnosti predsjednika Srbije Ana Brnabić, premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, te ministri u Vladi Srbije.

Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin glasao je jutros u pratnji supruge u Osnovnoj školi "Branko Ćopić" na Vidikovačkom vencu.

Predsjednik SNS-a Miloš Vučević glasao je u Novom Sadu, kao i predsjednik Vlade Vojvodine Maja Gojković.

Jedan od nosilaca liste Evropska Srbija Zdravko Ponoš glasao je na biračkom mjestu na Vračaru, u Osnovnoj školi "Svetozar Marković".

Kandidat na Studentskoj listi Dejan Bodiroga glasao je na biračkom mjestu na beogradskom Hemijskom fakultetu.

U Srbiji se danas održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije, a građani se opredjeljuju za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mjesta u parlamentu.

Pravo glasa na izborima ima 6.451.292 upisanih birača, a glasa se na 8.392 biračkih mjesta. Biračka mejsta su otvorena od 7.00 do 20.00 časova.

(Srna)