Pravilo 21-18-16 može da smanji račun za grijanje tokom zime

Pravilo 21-18-16 podrazumijeva različite temperature u prostorijama i može da pomogne da smanjite potrošnju energije za grijanje.

Već smanjenje temperature za jedan stepen može da donese i do šest odsto niži račun za grijanje. Na godišnjem nivou takva promjena može da znači primjetnu uštedu. Još bolji efekat može da se postigne takozvanim zonskim grijanjem.

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Jednostavno pravilo za uštedu

Pravilo 21-18-16 podrazumijeva različite temperature u prostorijama, u zavisnosti od toga koliko često ih koristite i šta u njima radite. Kako to izgleda u praksi?

Dnevnu sobu i druge prostorije u kojima provodite najviše vremena trebalo bi da zagrijavate na 21 stepen. To je kompromis između udobnosti i ekonomičnosti. Više temperature nisu neophodne, a stvaraju dodatne troškove.

A spavaća soba? Ovdje je optimalna temperatura oko 18 stepeni. Hladniji vazduh ne samo da pogoduje boljem odmoru, već omogućava i uštedu. Stručnjaci navode da nekim ljudima može da odgovara i niža temperatura, čak i 16 stepeni, dok temperatura iznad 19-20 stepeni može negativno da utiče na kvalitet sna.

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Temperatura od oko 16 stepeni predviđena je za prostorije u kojima se kraće zadržavate, poput hodnika, ostava i podruma. Ipak, ni njih ne treba previše rashlađivati. Kada topao i vlažan vazduh dođe u dodir sa hladnim zidovima ili prozorima, vlaga može da se kondenzuje na tim površinama i stvori uslove za razvoj buđi.

Zašto treba da imate različite temperature u prostorijama?

Primjena pravila 21-18-16 može da smanji troškove grijanja za 10 do 20 odsto u poređenju sa održavanjem iste temperature u cijeloj kući, a može povoljno da utiče i na zdravlje ukućana.

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Optimalna temperatura za spavanje je između 16 i 19 stepeni. Viša temperatura može da dovede do plićeg sna, čestih buđenja i osjećaja umora tokom dana. S druge strane, u dnevnoj sobi, u kojoj često odmarate bez veće fizičke aktivnosti, viša temperatura pruža udobnost.

(Mondo)