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Tramp: Moram da obustavim ubijanje iranskih lidera da bih znao sa kim SAD pregovaraju

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25.10.2026 12:07

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da mora da obustavi ubijanje iranskih lidera kako bi utvrdio sa kim Sjedinjene Američke Države pregovaraju i ponovio stav da Iranu nikada ne smije da bude dozvoljeno da razvije nuklearno oružje.

"Moram da prestanem da ubijam iranske lidere, jer moram da shvatim sa kim, dođavola, pregovaramo", rekao je Tramp na predizbornom skupu u Džordžiji, prenijeli su mediji.

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Tramp je ponovio da Iran više nema aviona, ni brodove, kao i da nema ni lidere.

"Lider prvog nivoa je nestao, lider drugog nivoa je nestao", naveo je Tramp.

On je takođe branio svoju odluku iz 2018. godine o povlačenju SAD iz nuklearnog sporazuma sa Iranom iz 2015. godine, postignutog za vrijeme tadašnjeg američkog predsjednika Baraka Obame, navodeći da je tu odluku donio u presudnom trenutku kako bi se spriječilo da Teheran dođe do nuklearnog oružja.

"Raskinuo sam jedan od najgorih sporazuma ikada sklopljenih, Zajednički sveobuhvatni plan akcije (JCPOA) Baraka Huseina Obame, poznat i kao iranski nuklearni sporazum koji je vodio ka tome da Iran dođe do nuklearnog oružja. Srećom, raskinuo sam ga baš na vrijeme", tvrdi Tramp.

On je ponovio da su SAD uništile iranske kapacitete za obogaćivanje uranijuma u vojnim operacijama sprovedenim ove i prošle godine.

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"Porazili smo ih vojno, finansijski i na druge načine. Moramo da se postaramo da oni nikada, baš nikada, ne dođu do nuklearnog oružja", ponovio je Tramp.

(sputniknews.com)

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