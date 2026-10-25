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Dodik: Ostvaren višedecenijski san, završava se tunel za HE Dabar

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25.10.2026 12:59

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Додик: Остварен вишедеценијски сан, завршава се тунел за ХЕ Дабар
Foto: ATV

Sinoć je izbetonirana pretposljednja kampada glavnog dovodnog tunela HE Dabar. Sutra se završava betonaža posljednje kampadne obloge u tunelu čija je ukupna dužina 12.125 metara - naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na Iksu.

To je najduži hidrotehnički tunel na Balkanu, kaže Dodik, i drugi najduži u jugoistočnoj Evropi.

"Ostvaren je višedecenijski san. Republika Srpska ide naprijed. Čestitam neimarima, čestitam našem narodu. Imamo čemu da se radujemo, imamo čime da se ponosimo", poručio je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

HE Dabar

Republika Srpska

Tunel

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