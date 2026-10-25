Dodik: Ostvaren višedecenijski san, završava se tunel za HE Dabar

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Sinoć je izbetonirana pretposljednja kampada glavnog dovodnog tunela HE Dabar. Sutra se završava betonaža posljednje kampadne obloge u tunelu čija je ukupna dužina 12.125 metara - naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na Iksu.

To je najduži hidrotehnički tunel na Balkanu, kaže Dodik, i drugi najduži u jugoistočnoj Evropi. "Ostvaren je višedecenijski san. Republika Srpska ide naprijed. Čestitam neimarima, čestitam našem narodu. Imamo čemu da se radujemo, imamo čime da se ponosimo", poručio je Dodik. Sinoć je izbetonirana pretposljednja kampada glavnog dovodnog tunela HE Dabar. Sutra se završava betonaža posljednje kampadne obloge u tunelu čija je ukupna dužina 12.125 metara. To je najduži hidrotehnički tunel na Balkanu i drugi najduži u jugoistočnoj Evropi. Ostvaren je višedecenijski san. Republika Srpska ide naprijed. Čestitam neimarima, čestitam našem narodu. Imamo čemu da se radujemo, imamo čime da se ponosimo. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 25, 2026

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