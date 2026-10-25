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Njujorška nadbiskupija isplatiće 800 miliona dolara žrtvama seksualnog zlostavljanja

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25.10.2026 13:33

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Католички свештеник окренут леђима стоји у цркви и моли се.
Foto: Vinícius Vieira ft/Pexels

Njujorška nadbiskupija će isplatiti 800 miliona dolara žrtvama seksualnog zlostavljanja što je jedna od najvećih nagodbi za zlostavljanje čiji su vinovnici sveštenstvo u SAD.

Oko 1.300 žrtava pristalo je na isplatu od 800 miliona dolara od Katoličke crkve, a svaka od žrtava će dobiti najmanje 250.000 dolara, javlja AP.

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"Jednoglasan sporazum žrtava koji su podnijeli tužbe protiv Nadbiskupije Njujorka označava snažan trenutak u potrazi za pravdom", rekao je advokat Džef Anderson, koji zastupa žrtve.

On je dodao da su svojom hrabrošću, žrtvom i odlučnošću, žrtve pomogle da se dođe do rješenja i značajnog koraka ka odgovornosti.

Sporazum je predložila njujorška nadbiskupija u maju, a zvanično potpisivanje je zakazano za početak novembra.

Kako je objavio "Njujork tajms", oko 1.300 preživjelih je uključeno u sporazum. Očekuje se da će svaki od njih dobiti najmanje 250.000 dolara. Moguće su i veće isplate u zavisnosti od obima zlostavljanja.

"Blizu smo toga da donesemo izvjesnu mjeru iscjeljenja i pomirenja svim žrtvama", napisao je njujorški nadbiskup Ronald Hiks u imejlu sveštenstvu kojim je potvrđen sporazum.

On je dodao da će ovaj sporazum, takođe, omogućiti nadbiskupiji da ponovo usmjeri punu pažnju na svoju misiju propovijedanja Jevanđelja, iscjeljenja bolesnih, brige o siromašnima i potrebitima i obrazovanja djece.

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Hiksa je imenovao papa Lav u decembru 2025. godine, zamjenjujući konzervativnog kardinala Timotija Dolana. Prije nego što je napustio funkciju, Dolan je inicirao proces stvaranja fonda od 300 miliona dolara za nadoknadu štete žrtvama seksualnog zlostavljanja.

Sporazum objavljen juče predstavlja jednu od najvećih isplata zbog seksualnog zlostavljanja čiji su vinovnici sveštenici u SAD - druga po veličini poslije nagodbe od 880 miliona dolara koju je postigla nadbiskupija Los Anđelesa 2024. godine.

(Srna)

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Tagovi :

Njujork

katolička crkva

odšteta

seksualno zlostavljanje

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