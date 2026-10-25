Divovska oluja parališe dio Evrope: Udari vjetra dostižu 130 kilometara na čas

Snažan ciklon zahvatio je sjeverozapad Evrope, donoseći olujne udare vjetra do 130 kilometara na čas, obilne padavine i visoke talase.

Nevrijeme je izazvalo poremećaje u avio, željezničkom i trajektnom saobraćaju, dok su desetine hiljada domaćinstava ostale bez električne energije.

Olujni sistem „Bojelo“ pogodio je dijelove Velike Britanije, uključujući Škotsku, Sjevernu Irsku i sjever Engleske, a posljedice nevremena osjetile su se i u drugim područjima uz Sjeverno more.

Meteorološke službe izdale su narandžasta i žuta upozorenja, uz apel građanima da izbjegavaju nepotrebne izlaske i da budu oprezni zbog opasnosti od pada grana, crijepova i drugih predmeta koje može nositi snažan vjetar.

Udari vjetra do 130 kilometara na čas

Najteža situacija zabilježena je u Škotskoj, Sjevernoj Irskoj i na sjeveru Engleske, gdje su udari vjetra dostizali brzinu od 110 do 130 kilometara na čas.

Oluja je izazvala probleme u svakodnevnom funkcionisanju, a snažni naleti vjetra povećali su rizik od oštećenja objekata i obaranja stabala.

Prekidi u saobraćaju i snabdijevanju strujom

Zbog nevremena su zabilježena kašnjenja i otkazivanja letova na aerodromima u Edinburgu, Glazgovu i Belfastu. Na pojedinim željezničkim linijama saobraćaj je obustavljen zbog oborenih stabala i oštećenja na prugama.

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Problemi su zahvatili i pomorski saobraćaj. Pojedine trajektne linije preko Irskog i Sjevernog mora su obustavljene zbog nepovoljnih uslova i talasa koji, prema dostupnim izvještajima, mjestimično prelaze šest metara.

Oštećenja nadzemnih dalekovoda ostavila su više od 30.000 domaćinstava bez električne energije, dok su ekipe na terenu imale otežan pristup pojedinim područjima.

Oluja se kreće prema Sjevernom moru

Prema navodima iz izvještaja, ciklon se pomjera prema Danskoj, južnim dijelovima Skandinavije i sjevernoj Njemačkoj, gdje se očekuju novi olujni udari vjetra i mogući problemi uz obalu.

Nevrijeme je već izazvalo štetu u dijelovima Njemačke, posebno na sjeveru zemlje, gdje su zabilježena oborena stabla i poteškoće u saobraćaju.