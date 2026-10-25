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Lovac se spustio 70 metara u duboku špilju da spasi psa

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25.10.2026 13:39

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Предсједник ловачке секције "Рибник" Милорад Смиљанић сишао је у шпиљу дубоку 70 метара недалеко од Вучије пољане, на подручју општине Рибник, да би спасио ловачког пса Астора који је упао у њу.
Foto: Srna

Predsjednik lovačke sekcije "Ribnik" Milorad Smiljanić sišao je u špilju duboku 70 metara nedaleko od Vučije poljane, na području opštine Ribnik, da bi spasio lovačkog psa Astora koji je upao u nju.

Član Lovačkog društva "Ribnik" Aleksandar Vrtunić rekao je Srni da ih je poziv za spasavanje lovačkog psa sve digao na noge.

"Prijatelji su me pozvali sa molbom da spasimo lovačkog psa Astora koji je upao u duboku špilju. Kada smo stigli na lice mjesta i osmotrili jamu zapazili smo da prvih 15 metara nudi tek blagi pad, nakon čega se teren naglo odsijeca u vertikalu, ravno do dna, gdje je pas ostao zarobljen u mraku i hladnoći", ispričao je Vrtunić.

Prema njegovim riječima, u akciju spasavanja se uključilo više od 10 ljudi, ali se niko nije usudio spustiti u jamu, jer se kamenje neprestano obrušavalo.

"U pomoć nam je priskočilo Vatrogasno društvo Ribnik, koje je osiguralo opremu, koja je spasila situaciju. Automobil s vitlom postao je slamka spasa", naveo je Vrtunić.

On je dodao da je hrabrost za spuštanje u jamu imao samo jedan čovjek, predsjednik njihove lovačke sekcije Milorad Smiljanić.

"Ovim činom pokazao je da lov nije samo hobi, već i ljubav prema životinjama i svakom živom biću", istkao je Vrtunić.

On je dodao da je u ovoj borbi s vremenom, prirodom, kao i lošim vremenskim prilikama svako dao svoj doprinos u akciji spasavanja.

Vrtunić je naglasio da pored iskusnih lovaca i vatrogasaca posebnu pažnju i pohvale zaslužuje dječak Uroš Davidović koji je poput najiskusnijeg operativca prinosio potreban alat, špage i sve drugo što je bilo neophodno da bi se akcija privela kraju.

"Akcija spasavanja psa trajala je tri sata, koji su izgledali kao vječnost za sve učesnike", rekao je Vrtunić i zahvalio svima koji su pomogli u spasavanju psa.

(Srna)

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