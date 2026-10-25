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U Trebinju do podne glasalo oko 48 odsto birača: Gužve na biračkom mjestu

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25.10.2026 12:17

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предсједник бирачког одбора Миодраг Џуџалија
Foto: ATV

Glasanje na biračkom mjestu broj 16 u Trebinju protiče u najboljem redu, a do 12 časova glasalo je oko 48 odsto upisanih birača, izjavio je za ATV predsjednik biračkog odbora Miodrag Džudžalija.

Prema njegovim riječima, na ovom biračkom mjestu prijavljena su 1.222 birača, od kojih je do podneva glasalo njih 500.

"Glasanje protiče u najboljem redu. Bilo je gužvi, a izašlo je više birača nego na prethodnim izborima", rekao je Džudžalija.

Бирачко мјесто број 16 у Требињу
Biračko mjesto broj 16 u Trebinju
ATV

On je naveo da se dio Hercegovaca koji imaju prebivalište u Srbiji nije prijavio za glasanje u Trebinju.

"Da biste glasali u Trebinju, morate da se prijavite kako biste bili na spisku", objasnio je Džudžalija.

Biračko mjesto broj 16 otvoreno je do 20 časova.

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