Zašto je ljubav poslije 40. godine najstabilnija

Autor:ATV redakcija
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Dok su dvadesete često obilježene burnim emocijama i idealizovanjem partnera, a tridesete velikim očekivanjima, ljubav poslije četrdesete donosi sasvim drugačiju vrstu bliskosti.
Manje je drame, a više povjerenja, razumijevanja i unutrašnjeg mira. Upravo zato mnogi vjeruju da su zrelije godine pravo vrijeme za najkvalitetnije ljubavne veze. Evo i zašto:
U mladosti se često zaljubljujemo u predstavu o nekome, umjesto u osobu kakva zaista jeste. Poslije četrdesete, životno iskustvo nas uči da savršeni ljudi ne postoje.
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Partnera prihvatamo sa svim njegovim vrlinama, manama i prošlošću, bez potrebe da ga mijenjamo.
Nema više čekanja da prođu tri dana prije nego što se javite, niti skrivanja osjećanja. Zreli ljudi otvoreno govore šta žele i šta im smeta. Takva komunikacija gradi povjerenje i eliminiše nepotrebne nesporazume.
U mlađim godinama mnogi osjećaju pritisak da moraju što prije da osnuju porodicu, kupe stan ili ispune očekivanja okoline. Poslije četrdesete, te društvene norme imaju mnogo manji uticaj. Partner se bira zato što vam je lijepo zajedno, a ne zato što "tako treba".
Sa godinama ljudi bolje upoznaju sebe, svoje želje i granice. Nestaju nesigurnosti koje su često prisutne u mladosti, pa intimni odnos postaje opušteniji, iskreniji i usmjeren na međusobno zadovoljstvo i bliskost.
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Zrele veze ne podrazumijevaju odricanje od sopstvenog identiteta. Svako ima pravo na svoje vrijeme, prijatelje, hobije i prostor. Upravo međusobno poštovanje tih granica doprinosi stabilnijem i zdravijem partnerstvu.
Ljubav u dvadesetim često liči na vožnju rolerkosterom, dok ljubav poslije četrdesete više liči na sigurno utočište. U takvoj vezi nema potrebe za stalnim dokazivanjem, ljubomorom ili strahom od gubitka. Umjesto toga, postoji osjećaj sigurnosti, zahvalnosti i međusobne podrške.
Na kraju, ljubav u mladosti može biti poput plamena koji brzo plane i jednako brzo sagori. Ljubav poslije četrdesete više podsjeća na kamin - ne gori burno, ali pruža dugotrajnu toplinu, stabilnost i osjećaj da ste pronašli mjesto gdje zaista pripadate.
(Superžena)
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