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U Sarajevu do 12 časova glasalo 426 birača u Ambasadi Srbije

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25.10.2026 14:10

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У Амбасади Републике Србије у Сарајеву на бирачком мјесту број 10 пријављено је 1339 гласача, а до 12 часова гласало је 426 бирача.
Foto: ATV

U Ambasadi Republike Srbije u Sarajevu na biračkom mjestu broj 10 prijavljeno je 1339 glasača, a do 12 časova glasalo je 426 birača.

Nije bilo problema, lako sam odlučio za koga ću da glasam, rekao je jedan od glasača, dok je drugi dodao da glas znači mnogo i da bi svi trebali da izađu da glasaju.

Glasasanje protiče bez problema, a biračko mjesto otvoreno je u 7 časova, a zatvara se u 20 časova.

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