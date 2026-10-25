U Sarajevu do 12 časova glasalo 426 birača u Ambasadi Srbije

U Ambasadi Republike Srbije u Sarajevu na biračkom mjestu broj 10 prijavljeno je 1339 glasača, a do 12 časova glasalo je 426 birača.

Nije bilo problema, lako sam odlučio za koga ću da glasam, rekao je jedan od glasača, dok je drugi dodao da glas znači mnogo i da bi svi trebali da izađu da glasaju.

Glasasanje protiče bez problema, a biračko mjesto otvoreno je u 7 časova, a zatvara se u 20 časova.