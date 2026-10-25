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Ponovo gori Hitlerovo "Orlovo gnijezdo": Šteta se mjeri milionima

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25.10.2026 14:40

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Ватрогасци, пожар
Foto: Pexels

Požar se tokom noći ponovo razbuktao u planinskom utočištu „Orlovo gnijezdo“ u južnoj Njemačkoj, koje je nekada koristio nacistički diktator Adolf Hitler, saopštila je u nedjelju bavarska policija.

„Ponovo je gorjelo do visine prostorije“, izjavio je policijski službenik.

Vatrogasci su upućeni na istorijsku lokaciju Kelštajnhaus, na vrhu planinskog odmarališta Oberzalcberg, gdje su ugasili plamen. Policija je navela da nije neobično da se požar ponovo razbukta zbog žara koji nastavlja da tinja nakon gašenja glavne vatre.

Veliki požar izbio je u „Orlovom gnijezdu“ u petak uveče. Policija je uhapsila osumnjičenog zbog sumnje da je podmetnuo požar. Prema navodima tužilaštva, prvobitna psihijatrijska procjena 33-godišnjeg njemačkog državljanina ukazala je na to da ima psihičke smetnje.

Zgrada je u velikoj mjeri uništena, a šteta se procjenjuje na milione evra. Objekat se od 1952. godine koristi kao restoran. U petak je, međutim, bio zatvoren, pa u požaru niko nije povrijeđen.

Prema podacima lokalne turističke organizacije u gradu Berhtesgadenu, Hitler je „Orlovo gnijezdo“ posjetio nekoliko puta kako bi tamo dočekivao diplomate i druge strane goste.

Ipak, ovo utočište imalo je ograničen politički značaj, a uglavnom su ga visoki nacistički zvaničnici koristili za odmor, razonodu i privatne proslave, navodi lokalno udruženje.

Danas se u objektu nalazi izložba posvećena njegovoj nacističkoj istoriji.

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Tagovi :

Orlovo gnijezdo

Adolf Hitler

požar

Njemačka

gašenje požara

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