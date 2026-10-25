Putin, Si i Tramp za istim stolom? Pripreme za mogući susret već počele

Pripreme za susret Vladimira Putina, Si Đinpinga i Donalda Trampa na marginama samita APEK-a u Šenženu, koji će biti održan 18. i 19. novembra, već su počele, izjavio je pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov u intervjuu Pavlu Zarubinu za „Vesti“.

Ušakov je naglasio da bilateralni susret ruskog i američkog predsjednika na marginama samita APEK-a u Šenženu još nije dogovoren.

„Taj susret još nismo usaglašavali. Do sada se govorilo o tom trilateralnom kontaktu. Ako se dva predsjednika nađu na istom mjestu, u najmanju ruku će se pozdraviti i porazgovarati, sješće za sto i razgovarati tokom protokolarnih događaja. Dakle, takvi veliki međunarodni samiti pružaju značajne mogućnosti za komunikaciju“, naglasio je Ušakov.

On je dodao da će mogućnost Putinovog dolaska na samit G20 u Majamiju, na koji ga je Tramp javno pozvao, zavisiti od rezultata novembarskog samita APEK-a u Šenženu.

(RT Balkan)