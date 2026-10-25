Grčka zabranila društvene mreže mlađima od 15 godina

Grčka je još jedna od zemalja koja zabranjuje društvene mreže djeci mlađoj od 15 godina.

Grčki parlament usvojio je zakon kojim se djeci mlađoj od 15 godina zabranjuje korišćenje platformi društvenih mreža, a zabrana će stupiti na snagu 1. januara naredne godine, prenose danas grčki mediji.

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Grčki premijer Kirijakos Micotakis rekao je da platforme imaju dva i po mjeseca da osmisle način za provjeru starosti korisnika i zaštitu njihove privatnosti.

Uspostavljanje minimalne starosne granice od 15 godina za pristup društvenim mrežama predviđeno je prijedlogom zakona koji je usvojen na plenarnoj sjednici Parlamenta, a relevantne odredbe trebalo bi da stupe na snagu 1. januara 2027. godine, prenosi ERT.

Uredba se tiče pristupa maloljetnika mlađih od 15 godina uslugama društvenih mreža i dio je mjera za zaštitu djece od opasnosti digitalnog okruženja.

Ključno pitanje je kako osigurati da korisnici ispunjavaju propisanu starosnu granicu, a da se pritom ne prikuplja više ličnih podataka nego što je potrebno. Prijedlog zakona ne nalaže korišćenje određene aplikacije, već predviđa korišćenje odgovarajućih, pouzdanih i srazmjernih rješenja za verifikaciju starosti.

Grčka je jedna od sedam zemalja Evropske unije koje zajedno sa Evropskom komisijom traže rješenje za provjeru starosti korisnika.

Zakon je usvojen zbog sve veće zabrinutosti za uticaj društvenih mreža na zdravlje i bezbjednost maloljetnika.

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Grčka je navela da pruža podršku roditeljima u suzbijanju "beskonačnog skrolovanja", koje djecu lišava sna, koncentracije i vremena provedenog sa prijateljima.

Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je usvojila zakon kojim se ograničava korišćenje društvenih mreža među maloljetnicima.

Sličan zakon usvojen u Francuskoj poništio je tamošnji Ustavni savjet u avgustu ove godine.

(Tanjug)