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Tokom protesta u Francuskoj uhapšeno 1.314 osoba

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25.10.2026 14:30

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Полицајци обезбјеђују стадион „Стад де Франс“ уочи финалне утакмице фудбалске Лиге шампиона између Ливерпула и Реал Мадрида, у Сен Денију, у близини Париза, Француска, 28. маја 2022. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena, File

Francuska policija saopštila je da je tokom protesta širom zemlje uhapšeno 1.314 lica, što je manje od 2.628 koliko je bilo prethodnog vikenda, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U današnjem saopštenju navodi se da su povrijeđena 53 policajca, u poređenju sa 1.144 prije sedam dana.

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"Brojke su u ovoj fazi još uvijek privremene i biće konsolidovane u narednim časovima. Otvoreno je nekoliko istraga", navodi se u saopštenju.

Hapšenja su se dogodila kada je došlo do nasilja na marginama masovnih demonstracija u većim gradovima, koje su organizovane u znak protesta zbog visokih troškova života.

Ministarstvo je procijenilo da se 410.000 ljudi pridružilo nacionalnom protestu, uključujući 110.000 u Parizu.

Službe za vanredne situacije reagovale su na 75 požara, što je znatno manje od 2.025 zabilježenih prošlog vikenda.

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Nekoliko firmi je takođe oštećeno, a 24 su opljačkane, u poređenju sa 1.522 objekta pogođena 17. oktobra.

(Srna)

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Francuska

protesti u Francuskoj

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hapšenje

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