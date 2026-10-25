Tokom protesta u Francuskoj uhapšeno 1.314 osoba

Autor:ATV redakcija
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Francuska policija saopštila je da je tokom protesta širom zemlje uhapšeno 1.314 lica, što je manje od 2.628 koliko je bilo prethodnog vikenda, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
U današnjem saopštenju navodi se da su povrijeđena 53 policajca, u poređenju sa 1.144 prije sedam dana.
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"Brojke su u ovoj fazi još uvijek privremene i biće konsolidovane u narednim časovima. Otvoreno je nekoliko istraga", navodi se u saopštenju.
Hapšenja su se dogodila kada je došlo do nasilja na marginama masovnih demonstracija u većim gradovima, koje su organizovane u znak protesta zbog visokih troškova života.
Ministarstvo je procijenilo da se 410.000 ljudi pridružilo nacionalnom protestu, uključujući 110.000 u Parizu.
Službe za vanredne situacije reagovale su na 75 požara, što je znatno manje od 2.025 zabilježenih prošlog vikenda.
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Nekoliko firmi je takođe oštećeno, a 24 su opljačkane, u poređenju sa 1.522 objekta pogođena 17. oktobra.
(Srna)
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