Poznato kada će biti objavljeni prvi preliminarni rezultati izbora u Srbiji

Prve procjene rezultata vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji očekuju se večeras između 21.30 i 22 sata. Podaci će potom biti ažurirani uživo, sve do objavljivanja preliminarne procjene izbornih rezultata i projekcije raspod‌jele mandata.

Prve procjene rezultata vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji očekuju se večeras između 21.30 i 22 sata. Podaci će potom biti ažurirani uživo, sve do objavljivanja preliminarne procjene izbornih rezultata i projekcije raspod‌jele mandata.

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i IPSOS Srbija objavljuju procene izlaznosti u pet termina, na osnovu preseka podataka, tokom cijelog dana. Posljednji presjek će biti u 19 časova. Za ovu priliku je pripremljen stratifikovan uzorak od 750 biračkih mjesta, sa kojih se tokom dana prikupljaju podaci o izlaznosti, a tokom večeri i podaci o izbornim rezultatima, navodi se na sajtu CeSID-a, piše Blic.

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Organizovaće paralelno brojanje glasova i prvi će uveče, kako je navedeno, objaviti procjene izlaznosti i izbornih rezultata parlamentarnih izbora.

CeSID navodi i da će tokom izbornog dana redovno izvještavati i o uočenim izbornim nepravilnostima.

Oni navode da će preliminarne procene izbornih rezultata biti objavljene tek kada analiza prikupljenih podataka pokaže da su dovoljno pouzdane i stabilne, odnosno da eventualne naknadne korekcije ne mogu u značajnoj mjeri da promene sliku izbornih rezultata. Pouzdanost procjena i odgovorno informisanje javnosti će imati prednost u odnosu na brzinu objavljivanja rezultata.

Kao i prethodnih godina, CeSID prati čitav izborni proces i tokom izbornog dana obaveštavati javnost putem internet prezentacije, društvenih mreža, saopštenja i izjava za medije. Nakon izbora, javnosti će biti predstavljeni i preliminarni i finalni izvještaj posmatračke misije.