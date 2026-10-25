Do 14 časova glasalo 46,4 odsto birača: Izlaznost znatno veća nego 2023. godine

Autor:ATV redakcija
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Prema procjeni IPSOS-a i Cesida, na osnovu 84,5 odsto obrađenog uzorka, do 14 časova na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji je glasalo 46,4 odsto birača.
Na prethodnim parlamentarnim izborima, održanim 17. decembra 2023. godine, do istog vremena glasalo je 32,2 odsto birača.
Prema ovim podacima, ovogodišnja izlaznost do 14 časova veća je za 14,2 procentna poena u odnosu na izbore iz 2023. godine.
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