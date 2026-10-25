Logo

Do 14 časova glasalo 46,4 odsto birača: Izlaznost znatno veća nego 2023. godine

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.10.2026 14:20

Komentari:

1
Парламентарни избори у Србији.
Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Prema procjeni IPSOS-a i Cesida, na osnovu 84,5 odsto obrađenog uzorka, do 14 časova na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji je glasalo 46,4 odsto birača.

Na prethodnim parlamentarnim izborima, održanim 17. decembra 2023. godine, do istog vremena glasalo je 32,2 odsto birača.

Prema ovim podacima, ovogodišnja izlaznost do 14 časova veća je za 14,2 procentna poena u odnosu na izbore iz 2023. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izbori u Srbiji

Izbori u Srbiji 2026

Vanredni izbori u Srbiji

Izlaznost na izborima

Komentari (1)

Više iz rubrike

У Србији су у 7.00 сати почели ванредни парламентарни избори, на којима ће грађани бирати 250 посланика новог сазива Скупштине Србије.

Srbija

Do 13 časova glasalo 41,3 odsto, znatno više nego 2023.

3 h

1
Избори у Србији.

Srbija

RIK objavio presjek izlaznosti: Do 12 časova glasalo 34,55 odsto birača

3 h

0
Предсједник Србије Александар Вучић почео је у 20 часова обраћање јавности из зграде Генералног секретаријата предсједника Републике. Обраћању Вучића присуствују предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић, премијер проф. др Ђуро Мацут

Srbija

Napadnuta majka Aleksandra Vučića u Beogradu

4 h

12
Кутија за гласачке листиће на једном гласачком мјесту у Србији, током ванредних избора 25. октобра 2026.

Srbija

Do 11 časova u Srbiji glasalo 27.3 odsto birača

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

11

Izlaznost na izborima u Srbiji do 16 časova

17

04

Ibrahimu Handanoviću određen pritvor: Službenik KPZ-a Zenica iza rešetaka ustanove u kojoj radi

17

00

Cvijanović zahvalila građanima na podršci: "319.705 puta hvala"

16

53

Vrhunac haosa u Francuskoj: Uhapšeno više od 1.300 ljudi

16

44

Hrvati otkrili zašto zaobilaze meso iz supermarketa, evo gdje pazare

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima