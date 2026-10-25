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Do 13 časova glasalo 41,3 odsto, znatno više nego 2023.

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25.10.2026 13:30

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У Србији су у 7.00 сати почели ванредни парламентарни избори, на којима ће грађани бирати 250 посланика новог сазива Скупштине Србије.
Foto: TANJUG/ RADE PRELIĆ

Na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji do 13 časova glasalo je 41,3 odsto birača, što je za 14,7 procentnih poena više nego u isto vrijeme na izborima 2023. godine, pokazuju podaci organizacije CRTA.

Prema podacima ove posmatračke organizacije, na parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. godine izlaznost do 13 časova iznosila je 26,6 odsto.

Prethodno, Republička izborna komisija (RIK) saopštila je da je do 12 časova na današnjim izborima glasalo 34,55 odsto birača, dok je u istom periodu 2023. godine izlaznost iznosila 21,33 odsto.

To znači da je, prema podacima RIK-a, izlaznost do podneva bila veća za 13,22 procentna poena u odnosu na prethodne parlamentarne izbore.

Podatke RIK-a saopštio je vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare.

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Srbija

Izbori u Srbiji 2026

Izbori u Srbiji

Vanredni izbori u Srbiji

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