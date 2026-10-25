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Pucnjava na Floridi: Ranjeno 12 ljudi

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25.10.2026 15:18

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Пуцњава на Флориди: Рањено 12 људи
Foto: Pixabay

Najmanje 12 osoba ranjeno je u pucnjavi u Talahasiju, na Floridi, u blizini stadiona Brag Memorijal Univerziteta Florida A&M.

Među povrijeđenima u pucnjavi, koja se dogodila u subotu naveče (24. oktobra), je šestoro maloljetnika, saopštili su lokalna policija i Univerzitet.

Prema podacima koje prenosi Rojters, 11 osoba zadobilo je prostrelne rane, dok je još jedna povrijeđena tokom bježanja s mjesta pucnjave.

Policija je saopštila da su najmanje tri osobe teško povrijeđene, a da je devet u stabilnom stanju, prenosi Euronews.

Preliminarna istraga ukazuje na to da je pucnjavi prethodio fizički sukob.

Prema izvještaju AP-a, do incidenta je došlo u prometnom dijelu grada nakon fudbalske utakmice, tokom vikenda kada je Univerzitet organizovao okupljanje bivših studenata.

Šef policije Talahasija Lorens Revel rekao je da hapšenja još nisu izvršena.

Policija nije objavila detalje o identitetu osumnjičenih niti o mogućem motivu, a slučaj istražuje Jedinica za nasilne zločine.

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Univerzitet je potvrdio da se pucnjava dogodila u blizini kampusa, u Ulici Peri, i poručio da je sam kampus bezbjedan.

Za sada nema izvještaja o smrtnim slučajevima. Istraga je u toku, a policija nastavlja da utvrđuje okolnosti koje su dovele do pucnjave.

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Tagovi :

Pucnjava

Florida

ranjavanje

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