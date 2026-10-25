Putin: Nemiri u Evropi uzrokovani greškama evropskih lidera

Autor:ATV redakcija
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Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je da su nemiri u Evropi uzrokovani greškama u odlukama evropskih političara.
On je u intervjuu sa ruskim novinarom Pavelom Zarubinom naveo da se sve to događa zašto što evropski političari neće da se pozabave osnovnim uzrokom, odnosno svojim sopstvenim greškama u različitim oblastima, uključujući ekonomiju i finansije.
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Putin je ocijenio da se Evropa trenutno suočava sa migracionom krizom.
"Djeca ljudi koji su došli u evropske zemlje sa Bliskog istoka vide i osjećaju nepravdu upućenu njihovim sunarodnicima i istovjernima", naglasio je Putin.
Putin je dodao da bi se, kako bi se riješili problemi migracije, evropske zemlje trebalo fokusirati na obrazovanje onih koji su se preselili u Evropu i integraciju evropskih običaja i tradicija u svoje zajednice.
"Međutim, Evropljani ne mogu da vode takvu politiku jer uništavaju sopstvene običaje i tradicije. Mnogi su stigli i žive tamo decenijama, a da ne govore jezik zemlje domaćina", upozorio je Putin.
On je dodao da Evropi nedostaju resursi da asimiluje sve migrante, što dovodi do krize.
"Mi imamo predstavnike svih kultura i različitih vjera – hrišćane, muslimane, Jevreje i budiste – i oni nemaju drugu domovinu. Rusija se istorijski razvijala kao multietnička i multikonfesionalna država, dok to u Evropi nije slučaj. Oni imaju drugu domovinu. To je ogromna razlika",rekao je Putin.
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Protesti su počeli u Francuskoj sredinom septembra, kada su srednjoškolci u pariskim predgrađima izašli na ulice zahtijevajući poboljšanja u svojim školama. Kasnije su im se pridružili ljudi nezadovoljni rastom cijena.
Protesti su održani i u nekoliko italijanskih gradova 17. i 18. oktobra.
U Albaniji su demonstranti zahtijevali, između ostalog, ostavku premijera Edija Rame.
Masovni protesti su ponovo održani juče u Francuskoj, Italiji i Albaniji, kao i u Belgiji i Španiji.
(Srna)
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