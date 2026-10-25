Logo

Putin: Nemiri u Evropi uzrokovani greškama evropskih lidera

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.10.2026 14:35

Komentari:

0
Предсједник Русије Владимир Путин предсједава састанком Савјета безбједности путем видео-конференције у државној резиденцији Ново-Огарјово, недалеко од Москве, у петак, 23. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je da su nemiri u Evropi uzrokovani greškama u odlukama evropskih političara.

On je u intervjuu sa ruskim novinarom Pavelom Zarubinom naveo da se sve to događa zašto što evropski političari neće da se pozabave osnovnim uzrokom, odnosno svojim sopstvenim greškama u različitim oblastima, uključujući ekonomiju i finansije.

Француска, Париз протест

Svijet

Tokom protesta u Francuskoj uhapšeno 1.314 osoba

Putin je ocijenio da se Evropa trenutno suočava sa migracionom krizom.

"Djeca ljudi koji su došli u evropske zemlje sa Bliskog istoka vide i osjećaju nepravdu upućenu njihovim sunarodnicima i istovjernima", naglasio je Putin.

Putin je dodao da bi se, kako bi se riješili problemi migracije, evropske zemlje trebalo fokusirati na obrazovanje onih koji su se preselili u Evropu i integraciju evropskih običaja i tradicija u svoje zajednice.

"Međutim, Evropljani ne mogu da vode takvu politiku jer uništavaju sopstvene običaje i tradicije. Mnogi su stigli i žive tamo decenijama, a da ne govore jezik zemlje domaćina", upozorio je Putin.

On je dodao da Evropi nedostaju resursi da asimiluje sve migrante, što dovodi do krize.

"Mi imamo predstavnike svih kultura i različitih vjera – hrišćane, muslimane, Jevreje i budiste – i oni nemaju drugu domovinu. Rusija se istorijski razvijala kao multietnička i multikonfesionalna država, dok to u Evropi nije slučaj. Oni imaju drugu domovinu. To je ogromna razlika",rekao je Putin.

Друштвене мреже

Svijet

Grčka zabranila društvene mreže mlađima od 15 godina

Protesti su počeli u Francuskoj sredinom septembra, kada su srednjoškolci u pariskim predgrađima izašli na ulice zahtijevajući poboljšanja u svojim školama. Kasnije su im se pridružili ljudi nezadovoljni rastom cijena.

Protesti su održani i u nekoliko italijanskih gradova 17. i 18. oktobra.

U Albaniji su demonstranti zahtijevali, između ostalog, ostavku premijera Edija Rame.

Masovni protesti su ponovo održani juče u Francuskoj, Italiji i Albaniji, kao i u Belgiji i Španiji.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

Evropa

Protesti u Evropi

Komentari (0)

Pročitajte više

Олуја, муња, гром

Svijet

Divovska oluja parališe dio Evrope: Udari vjetra dostižu 130 kilometara na čas

3 h

0
У Албанији најављене казне до 5.500 евра за насилне демонстранте

Region

U Albaniji najavljene kazne do 5.500 evra za nasilne demonstrante

3 h

0
Предсједник ловачке секције "Рибник" Милорад Смиљанић сишао је у шпиљу дубоку 70 метара недалеко од Вучије пољане, на подручју општине Рибник, да би спасио ловачког пса Астора који је упао у њу.

Gradovi i opštine

Lovac se spustio 70 metara u duboku špilju da spasi psa

3 h

1
Католички свештеник окренут леђима стоји у цркви и моли се.

Svijet

Njujorška nadbiskupija isplatiće 800 miliona dolara žrtvama seksualnog zlostavljanja

3 h

0

Više iz rubrike

Путин, Си и Трамп за истим столом? Припреме за могући сусрет већ почеле

Svijet

Putin, Si i Tramp za istim stolom? Pripreme za mogući susret već počele

2 h

0
Полицајци обезбјеђују стадион „Стад де Франс“ уочи финалне утакмице фудбалске Лиге шампиона између Ливерпула и Реал Мадрида, у Сен Денију, у близини Париза, Француска, 28. маја 2022. године.

Svijet

Tokom protesta u Francuskoj uhapšeno 1.314 osoba

2 h

1
Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .

Svijet

Grčka zabranila društvene mreže mlađima od 15 godina

2 h

0
Олуја, муња, гром

Svijet

Divovska oluja parališe dio Evrope: Udari vjetra dostižu 130 kilometara na čas

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

11

Izlaznost na izborima u Srbiji do 16 časova

17

04

Ibrahimu Handanoviću određen pritvor: Službenik KPZ-a Zenica iza rešetaka ustanove u kojoj radi

17

00

Cvijanović zahvalila građanima na podršci: "319.705 puta hvala"

16

53

Vrhunac haosa u Francuskoj: Uhapšeno više od 1.300 ljudi

16

44

Hrvati otkrili zašto zaobilaze meso iz supermarketa, evo gdje pazare

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima