Košarac: Republika Srpska će riješiti problem RTRS-a

Autor:ATV redakcija
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Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je kako je Radio-televizija Republike Srpske simbol za Republiku Srpsku i da su neprihvatljive posljednje sudske presude koje idu na teret ovog javnog emitera.
Košarac smatra da je činjenica da sve ono što su nametali visoki predstavnici, što je slučaj i kada je u pitanju javni RTV sistem u BiH, potpuno neefikasno i neodrživo.
"Poznato je da bilo kakva veza sa institucijama na nivou Federacije BiH ili na nivou institucija BiH uvijek, u pravilu, na jedan nepravičan način košta institucije Republike Srpske. Takav slučaj je i sa RTRS-om. Srpska nikada ništa nije dobro dobila iz Sarajeva", istakao je Košarac.
On je naglasio da nivo BiH po pravilu koči Republiku Srpsku u njenim aktivnostima i nastojanjima, a kao primjer naveo je i RTRS i pravosuđe.
"Mi smo više puta ukazivali da imamo otuđen centar moći, da imamo ljude koji apsolutno ništa ne razumiju, izvan potrebe da se dodvore nekim tamo tijelima u Sarajevu koji biraju sudije i tužioce. Vjerujem da ćemo kroz buduća dešavanja u institucijama BiH riješiti određena pitanja", zaključio je Košarac.
Izrazio je uvjerenje da su kapaciteti Republike Srpske takvi da će se naći adekvatno rješenje za RTRS.
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