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Tuga na estradi: Preminuo tvorac brojnih hitova i kum Nedeljka Bajića Baje

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25.10.2026 15:08

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У Београду је, послије краће болести, преминуо Зоран Тутуновић Тутун, музички продуцент, композитор и аранжер, који је током богате каријере сарађивао са бројним познатим именима српске музичке сцене.
Foto: Facebook

U Beogradu je, poslije kraće bolesti, preminuo Zoran Tutunović Tutun, muzički producent, kompozitor i aranžer, koji je tokom bogate karijere sarađivao sa brojnim poznatim imenima srpske muzičke scene.

Tutun je pripadao onoj generaciji muzičkih stvaralaca čiji je rad bio neizostavan dio velike estradne mašinerije, ali i mnogo više od toga. Bio je jedan od ljudi iz sjenke koji su oblikovali zvuk domaće narodne muzike, sarađujući sa brojnim najvećim imenima naše scene. Njegov profesionalni put obilježile su hiljade aranžmana i saradnje sa pjevačima različitih generacija, a o njegovom iskustvu i mjestu u muzičkom svijetu govori i podatak da su mu kolege pripisivale više od 300 hitova.

Radio je sa imenima koja su obilježila decenije domaće estrade, od Mileta Kitića i Nedeljka Bajića Baje do mnogih drugih velikih i popularnih izvođača. Njegov stvaralački trag prepoznaje se u saradnjama sa brojnim pjevačima narodne muzike, a njegovo ime vezuje se i za projekte koji su nastajali u saradnji sa najpoznatijim autorima i producentima srpske scene.

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Posebno mjesto u njegovom životu i radu zauzimalo je kumstvo i prijateljstvo sa Nedeljkom Bajićem Bajom. Njihova saradnja bila je mnogo više od povremenog susreta u studiju. Tutun je aranžirao čitave albume i velike dijelove Bajinog opusa, među kojima je i album "Čežnja, strast i mržnja", na kojem je potpisao aranžmane svih 16 pjesama.

O njegovom profesionalnom putu svjedoči i saradnja sa novijim generacijama izvođača. Za pjesmu "100 svirača", koju izvodi Nemanja Nikolić, Tutun je potpisao muziku i aranžman, dok je tekst napisala njegova supruga Eleonora Barudžija.

I u tom primjeru prepoznaje se ono što je obilježilo njegov život - muzika kao profesija, ali i kao prostor zajedništva, stvaranja i ljubavi, pišu Novosti.

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Zoran Tutunović Tutun

preminuo

Nedeljko Bajić Baja

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