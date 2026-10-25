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Lažnim tablicama pokušali da zavaraju policiju: Prijete im ozbiljne kazne

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25.10.2026 14:56

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Službenici Sektora granične policije Crne Gore u dvije odvojene akcije, u Tuzima i Bijelom Polju, otkrili su falsifikovane registarske tablice na dva vozila i procesuirali osumnjičene vozače.

Po nalogu nadležnih državnih tužilaca, protiv vozača iz Podgorice i državljanina Belgije podnesene su krivične prijave zbog sumnje da su počinili krivično djelo falsifikovanja isprave.

U prvom slučaju, službenici Stanice granične policije zaustavili su i kontrolisali automobil „mercedes E270“ sa austrijskim registarskim tablicama u mjestu Sukurić, na području Tuzi. Vozilom je upravljao A. B. (51) iz Podgorice.

Posumnjavši u vjerodostojnost registarskih oznaka, policijski službenici su, u saradnji sa pripadnicima Fronteksa, izvršili detaljne provjere i potvrdili da su tablice falsifikovane.

Vozilo i vozač predati su podgoričkoj policiji na dalje postupanje, prenosi Informer.

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Tagovi :

Crna Gora

prevara

Registarske tablice

Crna hronika

kazne

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