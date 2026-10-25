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Preminula šesta žrtva požara kod Omiša

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25.10.2026 12:19

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Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Josko Ponos

U Kliničkom bolničkom centru Split jutros je preminula žena rođena 1960. godine, koja se liječila od teških povreda zadobijenih u požaru na području Omiša. Riječ je o šestoj žrtvi ovog požara.

"U KBC-u Split jutros je preminula pacijentkinja rođena 1960. godine, koja se liječila od teških povreda zadobijenih u požaru na području Omiša. Tokom liječenja preduzete su sve potrebne medicinske mjere i postupci intenzivne njege, ali je zbog težine zadobijenih povreda, nažalost, nastupio smrtni ishod. Porodici preminule pacijentkinje izražavamo iskreno saučešće" saopštili su iz KBC-a Split.

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Požar kod Omiša izbio je 13. avgusta oko 20.00 časova u šumskom području uz put na području Lokve Rogoznice. Nošen snažnim vjetrom, brzo se proširio preko Stanića prema Nemiri, Brzetu, Borku i Omišu, zahvativši područje dugo oko 23 kilometra i široko oko kilometar i po.

Prva žrtva pronađena u Stanićima

Prva smrtno stradala bila je 34-godišnja Dragana Antešević iz Kotor Varoša u BiH, koja je na područje Omiša došla da radi tokom turističke sezone. U vrijeme širenja požara nalazila se sa još dvije žene, a nakon što su napustile automobil, izgubio joj se trag.

Njeno tijelo pronađeno je u Maloj Luci na području Stanića, a identitet je naknadno potvrđen obdukcijom i DNK analizom. Jedna od žena koje su bile s njom zadobila je teške povrede.

Druga žrtva bio je penzionisani vatrogasac Drago Lelas, koji je od posljedica teških povreda preminuo 28. avgusta u splitskoj bolnici.

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Lelas je godinama obavljao rukovodeće funkcije u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Omiš, bio je višestruki dobrovoljni davalac krvi, a dobio je i Nagradu grada Omiša za životno djelo.

Treća žrtva bila je 58-godišnja Katica Nikolić, koja je takođe teško povrijeđena u požaru i preminula u splitskoj bolnici nakon višesedmične borbe za život. Bila je povezana sa Draganom Antešević i radila je na istom području.

Četvrta žrtva bila je 41-godišnja žena, koja je preminula 6. oktobra u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu, uprkos intenzivnom liječenju i naporima medicinskog tima.

Peta žrtva bio je 60-godišnji muškarac, koji je preminuo 14. oktobra u KBC-u Split od posljedica teških povreda zadobijenih u požaru.

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Nakon jutrošnje smrti pacijentkinje u splitskoj bolnici, broj žrtava požara na području Omiša povećao se na šest.

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