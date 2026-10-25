Sunce se vraća u Srpsku: Pogledajte prognozu za sutra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost, dok će jutro u pojedinim krajevima donijeti više oblaka i ponegdje slabu kišu.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ujutro će biti pretežno oblačno na sjeveru i istoku, uz mogućnost vrlo slabe kiše, dok će na krajnjem jugu biti uglavnom vedro. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od dva do osam stepeni, na jugu do 11, dok će se dnevna temperatura kretati od 10 do 17 stepeni, a na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će tokom dana slabiti

U prvom dijelu dana duvaće umjeren i pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će u višim predjelima biti i jak. Tokom dana očekuje se njegovo slabljenje, dok će u Hercegovini veći dio dana duvati umjerena do jaka bura.

Danas prohladno i oblačno

U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH danas je bilo oblačno, uz slabu kišu ili rosulju tokom jutra. U drugoj polovini dana oblačnost se djelimično smanjila, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U 13.00 časova najhladnije je bilo na Čemernu, gdje je izmjereno šest stepeni, dok je u Ivan Sedlu bilo sedam stepeni Celzijusovih.

Osam stepeni izmjereno je na Sokocu, u Han Pijesku i Kneževu, a 10 stepeni u Gacku i na Mrakovici.

U Banjaluci, Sarajevu, Mrkonjić Gradu, Ribniku, Srpcu, Srebrenici i Jajcu izmjereno je 11 stepeni. Doboj i Zenica imali su 12 stepeni, dok su Prijedor, Rudo, Foča i Sanski Most zabilježili 13 stepeni.

U Bijeljini, Višegradu, Novom Gradu i Tuzli bilo je 14 stepeni, u Bileći 16, u Trebinju 17, u Neumu 18, a najtoplije je bilo u Mostaru, gdje je izmjereno 19 stepeni Celzijusovih.