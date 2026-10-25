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Izbori u Srbiji: Poznato kolika je izlaznost u BiH do 15 časova

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25.10.2026 15:58

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Foto: ATV

Do 15.00 časova pravo da glasa za novi saziv Narodne skupštine Srbije na biračkim mjestima u BiH iskoristilo je oko 62 odsto prijavljenih za glasanje, rečeno je Srni iz Ambasade Srbije u Sarajevu.

Na biračkom mjestu u Ambasadi do navedenog vremena glasalo je 52,80 odsto od 1.339 registrovanih.

Iz Ambasade ističu da izborni proces na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji protiče bez problema na svih 28 biračkih mjesta u BiH na kojima pravo glasa ima oko 19.800 glasača.

Uz konstataciju da ljudi na pojedinim biračkim mjestima strpljivo čekaju u redovima kako bi ostvarili biračko pravo, napominju da će svima koji se do 20.00 časova zateknu na biralištima biti omogućeno da glasaju.

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Mogućnost da na biračkim mjestima u BiH danas glasaju za novi saziv Narodne skupštine Srbije imaju državljani Srbije koji žive ili rade u BiH, te lica sa dvojnim državljanstvom koja su podnijela zahtjev za glasanje.

Biračka mjesta otvorena su u 7.00 i zatvaraju se u 20.00 časova.

(SRNA)

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