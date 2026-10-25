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Gužve na više graničnih prelaza, evo gdje se najduže čeka

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25.10.2026 16:23

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Гранични прелаз Градина - излаз из Републике Српске
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Gradina, Brod, Svilaj i Orašje pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na graničnom prelazu Gradiška/Gornji Varoš gužva je u oba smjera.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na većini puteva saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnim kolovozima, bez zastoja i posebnih ograničenja.

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Iz AMS podsjećaju da od prvog novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na putevima u BiH.

(SRNA)

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Granični prelaz

AMS RS

gužve na granici

saobraćaj

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