Autor:ATV redakcija
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Na graničnim prelazima Gradina, Brod, Svilaj i Orašje pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na graničnom prelazu Gradiška/Gornji Varoš gužva je u oba smjera.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
Na većini puteva saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnim kolovozima, bez zastoja i posebnih ograničenja.
BiH
Poznato kolika je izlaznost u BiH do 15 časova
Iz AMS podsjećaju da od prvog novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na putevima u BiH.
(SRNA)
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