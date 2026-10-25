Na graničnim prelazima Gradina, Brod, Svilaj i Orašje pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na graničnom prelazu Gradiška/Gornji Varoš gužva je u oba smjera.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na većini puteva saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnim kolovozima, bez zastoja i posebnih ograničenja.

BiH Poznato kolika je izlaznost u BiH do 15 časova

Iz AMS podsjećaju da od prvog novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na putevima u BiH.

(SRNA)