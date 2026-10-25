Ibrahimu Handanoviću određen pritvor: Službenik KPZ-a Zenica iza rešetaka ustanove u kojoj radi

Opštinski sud u Zenici odredio je jednomjesečni pritvor 29-godišnjem Ibrahimu Handanoviću, zaposlenom u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) zatvorenog tipa Zenica, nakon čega je sproveden upravo u pritvorsku jedinicu ustanove u kojoj radi, potvrđeno je za Kliks.

Pritvor je određen zbog sumnje da je počinio krivično djelo „neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“, potvrđeno je za Kliks.

Handanović, koji je ujedno bio i u pratnji direktora KPZ-a Zenica Rusmira Isaka, uhapšen je u četvrtak uveče u Zenici nakon dramatične policijske potjere.

Prema zvaničnom saopštenju Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK), policijski službenici su oko 20 časova pokušali da zaustave i kontrolišu automobil „folksvagen tuareg“ (Volkswagen Touareg), kojim je upravljao Handanović.

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Međutim, osumnjičeni se oglušio o naredbe policije, naglo ubrzao i dao se u bijeg. Tokom potjere policajci su primijetili kako osumnjičeni iz automobila u pokretu odbacuje nepoznati predmet.

Naknadnim pregledom terena utvrđeno je da je riječ o pakovanju sa oko jednim kilogramom marihuane.

Iz MUP-a ZDK potvrdili su da je odmah nakon zaustavljanja u vozilu uočen i obezbijeđen pištolj sa okvirom i 15 metaka, kao i oružni list izdat na ime osumnjičenog.

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Na osnovu naredbe Opštinskog suda u Zenici, policija je potom izvršila detaljan pretres automobila, kao i stana u Travničkoj cesti koji osumnjičeni koristi.

Tom prilikom privremeno su oduzeti pištolj i municija, oružni list, dva mobilna telefona, kao i drugi predmeti i tragovi koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela i koji će služiti kao dokazni materijal u daljem toku postupka.

Nakon što je vijest dospjela u javnost, oglasio se i direktor KPZ-a Zenica Rusmir Isak, poručivši da je šokiran i zgrožen cijelim slučajem, te da se u potpunosti ograđuje od postupaka svog zaposlenog.

Isak je naglasio da Handanović radni odnos u zeničkom zatvoru nije zasnovao tokom njegovog mandata, već za vrijeme prethodne uprave Zavoda.

Poručio je da očekuje od pravosudnih i policijskih organa da profesionalno i bez izuzetka rasvijetle sve okolnosti slučaja, te da kazne svakoga ko krši zakon, bez obzira na funkciju ili radno mjesto.